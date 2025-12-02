Sienna Miller anuncia embarazo a sus 43 años en los Fashion Awards 2025 y Alexa Chung firma el look más original de la noche

El Royal Albert Hall de Londres volvió a convertirse en el epicentro mundial de la moda en unos Fashion Awards 2025 que ya son historia. Una noche en la que se celebró el talento de los creadores más influyentes del año y donde las celebrities desfilaron con algunos de los looks más atrevidos, elegantes y comentados de la temporada. Y, entre todas ellas, dos nombres brillaron por encima del resto: Sienna Miller que anunció embarazo y Alexa Chung.

Sienna Miller acapara todas las miradas con su revelación más inesperada

La aparición de Sienna Miller fue, sin duda, el momento más impactante de la velada. Radiante y sonriente, la actriz estadounidense confirmó sobre la alfombra roja lo que ya se sospechaba: está embarazada de su tercer hijo a los 43 años. Una noticia que celebró con un look etéreo y lleno de delicadeza que dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos.

Britain The Fashion Awards 2025 Millie Turner/Invision/AP Agencia AP

Para esta ocasión tan especial, Sienna escogió un diseño de tul semitransparente en blanco, de aire lencero y silueta vaporosa. Una pieza romántica y moderna que dejaba entrever su incipiente barriguita y que jugaba con capas, texturas y un movimiento casi celestial. El vestido, firmado por una de las diseñadoras británicas más influyentes del momento, destacaba por su mezcla entre la sensualidad contemporánea y el guiño a los tejidos más delicados de la alta costura.

La actriz completó el conjunto con su melena suelta efecto “beach waves”, pendientes XL en acabado perlado y un maquillaje luminoso que potenciaba su belleza natural. Una aparición que no solo confirmó su embarazo, sino que la consolidó como uno de los grandes iconos de estilo de su generación.

The Fashion Awards 2025 ANDY RAIN Agencia EFE

Alexa Chung firma el look más original de la noche

Si Sienna fue la emoción, Alexa Chung fue la sorpresa estilística. La británica, considerada desde hace años como una de las it girls por excelencia, volvió a demostrar por qué sigue siendo una referencia global de moda. Para esta alfombra roja, Alexa eligió un vestido voluminoso y abullonado, un diseño muy especial que combinaba cuello alto con lazada, cuerpo tipo bomber y una falda corta de tablas que aportaba un toque divertido y completamente inesperado.

The Fashion Awards 2025 ANDY RAIN Agencia EFE

Firmado por una de las casas francesas más influyentes del momento, el look se presentó en un tono vainilla que acompañó con zapatos de salón efecto coco. Una mezcla impecable entre sofisticación y frescura, muy en la línea del estilo personal de Alexa: elegante, intelectual y siempre con un punto experimental que la sitúa un paso por delante de las tendencias.

The Fashion Awards 2025 ANDY RAIN Agencia EFE

Una alfombra roja que celebra talento y moda británica

Aunque Sienna Miller y Alexa Chung fueron las más comentadas, la noche dejó otros momentos de moda destacados: desde la presencia de iconos de Hollywood como Cate Blanchett hasta la aparición de jóvenes relevos como Lila Moss. También se reconoció el trabajo de grandes nombres de la industria en una edición en la que la creatividad británica tuvo un protagonismo absoluto.

The Fashion Awards 2025 ANDY RAIN Agencia EFE

Los Fashion Awards 2025 demostraron, una vez más, que Londres es y seguirá siendo una de las capitales más vibrantes de la moda. Pero si hay que quedarse con dos imágenes que definan esta edición, son las de Sienna Miller celebrando una nueva etapa vital y Alexa Chung reivindicando la moda como un juego sin límites.