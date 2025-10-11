Sofía Palazuelo se convierte en la mejor invitada de la boda de su hermano Fernando con vestido elegante y maxi pamela

La última vez que vimos brillar a Sofía Palazuelo con un look de invitada fue en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Miran durante el fin de semana anterior. Ahora, ha vuelto a ser noticia de las editoras de moda en uno de los enlaces matrimoniales más esperados de estos días, como es el de su hermano mayor Fernando Palazuelo con la actriz peruana Micaela Belmont. Con una tonalidad otoñal, de corte relajado y un accesorio que ha completado el estilismo de una manera elegantísima.

Alrededor de las 14.00 horas de este 11 de octubre se ha celebrado la boda de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en la Parroquia de Santiago, en Cáceres. Tras siete años de noviazgo, se han dado el 'sí quiero' en el altar con más de 300 invitados como testigos, entre ellos Sofía Palazuelo. A lo largo de estos últimos años se ha posicionado como una de las figuras de la aristocracia más referentes en cuanto al estilo sofisticado combinado con las tendencias de cada temporada. Es decir, sabe encontrar el punto de equilibrio entre el aire más clásico con los detalles más llevados de cada momento, ya sea a través de colores, estampados o cortes. Esta vez ha sido una de ellas, puesto que se ha marcado un lookazo de invitada de otoño de lo más chic, minimalista y con complemento que acentúa lo sofisticado de una manera inesperada.

Sofía Palazuelo, la mejor invitada de la boda de su hermano Fernando

Sí, de nuevo se ha convertido en la mejor invitada de una boda. Siendo la hermana del novio, ha cumplido con todas las expectativas, así como con los código de vestimenta que requería el acto religioso. Y es que ha acertado con un vestido por encima de las rodillas en tono marrón suave que otorga luz al rostro, así como resalta su tez. Destaca por una caída relajada y oversize que no marca la silueta, pero sí que la favorece. Le sigue un cuello en pico, unas mangas francesas al estilo murciélago y un lazo en negro satinado que se posiciona en el lateral a modo decorativo. Este detalle va a juego con las sandalias de tacón con pulsera y, también, con los pendientes largos. Ha completado el estilismo con brazalete acabado en dorado y bolso de mano bicolor a tono con acabado glowy.

Sofía Palazuelo brilla en la boda de su hermano Europa Press

El complemento estrella: la pamela

Sin ninguna duda, el complemento estrella del look de invitada de Sofía Palazuelo ha sido la pamela, confeccionada de fibra natural y que ha posicionado de manera inclinada sobre su cabello recogido. Ha dado un aire más sofisticado y cottage al estilismo siguiendo con el protocolo establecido. Según este, solamente se podrá llevar en bodas de día antes de las 18.00 horas, durante la ceremonia hasta el cóctel y combinada con vestidos cortos o midi, nunca con largos.

En cuanto a términos de belleza, Sofía Palazuelo ha confiado en un moño bajo, pero nada pulido, que ha dado un toque desenfadado a la pamela. También, ha brillado con un look de maquillaje natural con tonos rosados que han marcado las facciones de su rostro y han dado un toque de color tanto en labios como en pómulos.