Solo faltaba Paula Echevarría para unirse a la moda del pañuelo a la cadera que arrasa este otoño 2025

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. La actriz y empresaria, convertida en uno de los mayores referentes de estilo en España, ha sorprendido a sus seguidores con un look casual y sofisticado en el que confirma lo que ya adelantaban las pasarelas: la moda del pañuelo a la cadera ha vuelto, y lo hace para quedarse.

En una de sus últimas publicaciones, Paula posa con una camiseta blanca básica, pantalones de sastrería negros y un pañuelo anudado a la cintura que marca la diferencia. Un detalle sencillo, pero muy efectivo, que consigue elevar un outfit aparentemente básico y convertirlo en uno de los más virales del momento.

El detalle que cambia todo: el pañuelo a la cadera

El pañuelo anudado a la cadera se ha convertido en el accesorio estrella de la temporada. La clave está en su versatilidad: permite reinventar looks sencillos, aportar un toque de estilo effortless y, además, estiliza la figura al marcar visualmente la cintura.

El look de Paula. Instagaram @pau_eche

Paula Echevarría lo ha combinado con un diseño bicolor en blanco y negro de líneas diagonales, creando un contraste perfecto con el resto del look. El resultado es una propuesta moderna, minimalista y muy favorecedora que confirma por qué la influencer es uno de los grandes iconos de moda en nuestro país.

Un look todoterreno para septiembre

Aunque el conjunto parte de básicos atemporales -camiseta blanca, pantalón negro y bolso shopper XL de Christian Dior-, la manera en la que Paula los combina demuestra que sabe perfectamente cómo adaptarse a las tendencias sin renunciar a su estilo personal.

Este look es ideal para esos días de entretiempo en los que buscamos ir cómodas, estilosas y con un toque diferente. Además, la actriz suma unas gafas de sol negras que completan un estilismo perfecto para viajes, escapadas o incluso para ir directa a la oficina.

La tendencia que ya arrasa en Instagram

El gesto de atar un pañuelo a la cadera no es nuevo, pero este 2025 ha regresado con más fuerza que nunca. Firmas de lujo, influencers y editoriales de moda lo confirman: es la forma más sencilla de actualizar cualquier outfit sin necesidad de invertir en grandes prendas.

Con esta elección, Paula Echevarría no solo se suma a la tendencia, sino que también marca la pauta para sus seguidores. Todo apunta a que veremos pañuelos anudados en vaqueros, shorts, faldas y pantalones de traje durante todo el otoño.

Este septiembre, la actriz vuelve a recordarnos que los pequeños detalles marcan la diferencia, y el pañuelo a la cadera se consolida como el accesorio estrella de la temporada.