Solo Tamara Falcó puede marcarse un lookazo con una bata de hotel de lujo (y encima compartirla con Íñigo Onieva)

En el mundo de la moda, hay prendas que parecen reservadas para momentos privados, como la clásica bata de hotel. Sin embargo, Tamara Falcó ha vuelto a demostrar que su estilo no entiende de reglas, convirtiendo esta pieza en un auténtico look de vacaciones de lujo… y, por si fuera poco, lo ha hecho en compañía de Íñigo Onieva.

La marquesa de Griñón disfruta de unos días de ensueño en las Maldivas, hospedada en el exclusivo Four Seasons Kuda Huraa, un paraíso donde cada detalle respira sofisticación. Tras una jornada de buceo, Tamara optó por pasear por las instalaciones envuelta en una bata blanca con estampado tie-dye en tono lima, cinturón ajustable y largo midi. Un diseño relajado, pero con ese punto chic que la caracteriza, perfecto para el clima tropical y la estética del resort.

Un estilismo desenfadado pero muy pensado

Aunque pueda parecer un look improvisado, Tamara Falcó cuida cada detalle incluso cuando se viste para un día relajado. La bata, de tejido ligero y caída fluida, resulta ideal para sobrellevar la humedad y el calor tras las actividades acuáticas. Sus chanclas planas en tono neutro completan el conjunto, junto a un paraguas XL que no solo le protege de la lluvia, sino que añade un toque de glam inesperado.

En sus redes, Tamara compartió el momento con un mensaje que resume a la perfección la experiencia: “Día de ‘refresh’ tras el buceo y un helado bien merecido. Qué pesa el equipo… pero merece la pena cada segundo bajo el agua”. Una frase que combina su espontaneidad con la imagen idílica de unas vacaciones de ensueño.

El detalle viral: look compartido

Pero lo que ha hecho este estilismo aún más comentado es que no ha sido exclusivo de ella. Íñigo Onieva, también en modo relax junto a la piscina, apareció en sus redes con la misma bata, disfrutando de un polo helado y una bandeja de sandía fresca. La imagen refleja complicidad, pero también cómo ambos apuestan por un estilo coordinado incluso en las situaciones más informales.

El look de Íñigo. Instagram @ionieva

Moda y lifestyle en estado puro

Lejos de ser una simple anécdota, este look confirma algo que los seguidores de Tamara ya saben: tiene la capacidad de convertir cualquier prenda en una declaración de estilo. Ya sea un vestido de alta costura o una bata de hotel, siempre encuentra la forma de llevarlo con porte y naturalidad, sin perder el aire aspiracional que la ha convertido en un icono del lifestyle de lujo.

En un entorno tan espectacular como las Maldivas, Tamara demuestra que la moda no siempre requiere tacones ni joyas llamativas. A veces, basta con una bata cómoda, un paisaje de ensueño y, en este caso, la compañía perfecta para crear una imagen que combine elegancia, humor y autenticidad. Con este look, Tamara Falcó no solo nos recuerda que el estilo se lleva en la actitud, sino que también nos deja claro que, incluso en vacaciones, ella sabe marcar tendencia… aunque sea con la bata del hotel.