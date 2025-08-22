Solo Violeta Mangriñán podía combinar el conjunto lencero más delicado de Zara con unas botas cañeras

Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer. La influencer valenciana tiene un estilo que no se podría definir con palabras, pero si eres fan de sus looks en Instagram eso probablemente ya lo sabías. Tan pronto un día la podemos ver con un vestido de lo más 'lady' para el día siguiente marcarse un lookazo de esos que solo las auténticas fashionistas se atreven a llevar por las calles de Madrid. ¿El responsable? Un conjunto lencero de aires pijameros, hasta aquí todo normal, y es que este tipo de prendas antes asociadas al momento del descanso hace temporadas que han dejado a un lado su exclusividad en los dormitorios para salir a la calle.

Lo que nos ha llamado la atención y es una elección con la que alabamos el estilo de Violeta Mangriñán, estamos hablando de unas botas altas de aire cañero que se contraponen a las mil maravillas con el estilo delicado y femenino del conjunto. Una lección de estilo solo apta para expertas, y de eso la influencer valenciana sabe un rato. Porque nos parece la mejor inspiración para transitar del armario de verano a los primeros días de septiembre, cuando las temperaturas siguen siendo suaves y no sabes muy que ponerte. Por eso no hemos podido pasar por alto el último estilismo con el que Violeta reafirma su título de prescriptora de estilo con honores.

Los conjuntos pijameros y el amarillo mantequilla, el dúo que triunfará este entretiempo

Si había un color que no podía faltar este verano y que seguirá acompañándonos en septiembre ese es el amarillo mantequilla, sutil, delicado y perfecto para resaltar el bronceado. Violeta lo ha elegido en formato 'total look' con un conjunto lencero de Zara.

Top lencero seda Kate Moss, de Zara (59,95 euros)

Top lencero seda Kate Moss. Zara

Se trata del top lencero de seda de la colección cápsula Kate Moss x Zara, un diseño de tirantes finos con detalles de encaje en escote y bajo, que encarna a la perfección la tendencia 'boudoir' que tanto arrasa. Una pieza que demuestra cómo los conjuntos pijameros ya no son solo para estar en casa, sino que se convierten en un aliado de estilo clave para esos días en los que quieres ir cómoda, pero con un plus de sofisticación.

Así convierte Violeta Mangriñán un conjunto lencero en un lookazo

La clave del look está en la mezcla de opuestos: a la delicadeza del conjunto lencero en satén, Violeta suma unas botas de caña alta con hebillas metálicas, de aire cañero, que rompen con la dulzura del conjunto y lo convierten en toda una declaración de estilo. Lo completa con unas gafas futuristas y joyería minimalista, todo muy fiel a su estilo personal.

Una combinación inesperada, pero que funciona a la perfección y que deja claro por qué Violeta es una de las influencers más seguidas: porque siempre sabe darle ese giro fashionista que transforma cualquier look en tendencia absoluta. Habrá a quien le guste y quien odie esta combinación, pero si algo es seguro es que a Violeta le gusta arriesgar, y ya sabes lo que dicen, quien no arriesga no gana,