Sonsoles Ónega conquista agosto en Madrid con un look cómodo, fresco y con mucho estilo

El verano en Madrid puede ser intenso, pero también es la ocasión perfecta para sacar a relucir esos looks que combinan frescura, comodidad y un toque de tendencia. Sonsoles Ónega lo ha demostrado una vez más con su última publicación en redes sociales, donde aparece acompañada del estilista Manuel Zamorano que por lo que parece le ha retocado el corte de pelo, y luciendo un outfit que es pura inspiración para sobrevivir al calor con estilo.

Sonsoles Ónega ha elegido una combinación aparentemente sencilla, pero cargada de detalles que marcan la diferencia. En la imagen, Sonsoles luce una camiseta blanca básica, con cuello redondeado y bolsillo delantero, una prenda versátil que nunca falta en un buen fondo de armario. Lo interesante está en cómo la combina: en lugar de apostar por un pantalón clásico o unos vaqueros, se decanta por una falda midi gris con volantes en capas, un diseño que aporta movimiento, feminidad y un punto romántico al look.

Una fórmula ganadora: básico + prenda protagonista

El secreto del estilismo de Sonsoles está en la regla de oro del buen vestir: combinar una prenda básica y neutra con otra que acapare el protagonismo. En este caso, la camiseta blanca actúa como lienzo perfecto para resaltar la falda, cuyo diseño de volantes en cascada aporta dinamismo y frescura. El color gris, además, mantiene la elegancia sin restar luminosidad al conjunto, algo importante en los meses de calor.

Para completar el look, la periodista opta por mantener una estética natural y relajada. Su corte de pelo corto, con flequillo ladeado y un peinado ligeramente despeinado, refuerza la sensación de frescura. En cuanto a los complementos, luce unos pendientes pequeños dorados, discretos pero capaces de dar un toque de luz al rostro.

Ideal para un agosto urbano

Aunque muchos piensen que agosto en Madrid es sinónimo de escapadas a la playa, la realidad es que la ciudad también se vive de otra manera: más tranquila, con un ritmo pausado y un clima que invita a buscar prendas ligeras pero sofisticadas. El look de Sonsoles es perfecto para esos días en los que hay que moverse por la ciudad, acudir a una reunión informal o disfrutar de una comida con amigos en una terraza.

La elección de tejidos transpirables y el equilibrio entre lo casual y lo arreglado hacen de este estilismo una apuesta segura. Además, es un conjunto fácil de replicar con prendas que muchas ya tenemos en el armario: basta con rescatar esa camiseta blanca infalible y combinarla con una falda midi que tenga un toque especial, ya sea por el color, la textura o el corte.

Con esta elección, Sonsoles Ónega no solo nos recuerda que la elegancia no está reñida con la comodidad, sino que, incluso en el calor de agosto, se puede ir impecable con un look sencillo, bien pensado y lleno de personalidad. Una inspiración perfecta para quienes quieran disfrutar del verano en la ciudad sin perder estilo.