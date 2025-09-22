Stella Banderas deslumbra en su despedida de soltera con un look nupcial de lo más sexy

La cuenta atrás para una de las bodas más esperadas del otoño ya ha comenzado. El próximo 18 de octubre, Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, dará el “sí, quiero” al financiero estadounidense Alex Gruszynski en la exclusiva Abadía Retuerta (Valladolid). Sin embargo, antes de ese gran día, la joven diseñadora y actriz ha querido celebrar por todo lo alto su despedida de soltera, compartiendo en redes sociales las imágenes de una velada en la que sorprendió con un estilismo digno de una auténtica novia.

Un look blanco con transparencias

Para la ocasión, Stella Banderas apostó por el color blanco, manteniendo ese guiño al altar que tantas novias incorporan en este tipo de celebraciones previas. Su elección fue un vestido translúcido de malla con bordados en relieve, de aire romántico y sofisticado, que combinaba a la perfección con la tendencia lencera. El diseño presentaba cuello cerrado tipo caja, mangas al codo y una falda midi, ligeramente ajustada en la cintura, lo que realzaba su figura sin perder frescura ni movimiento.

Stella Banderas Instagram @stellabanderasgriffith

Debido a la transparencia del tejido, Stella optó por llevar un body lencero blanco debajo, consiguiendo un efecto elegante y sensual a la vez. Un recurso que transformó el conjunto en un estilismo rompedor, muy en sintonía con las propuestas nupciales más modernas.

Los complementos que elevaron el look

En cuanto a los accesorios, Stella del Carmen jugó con varias opciones de calzado: desde unas sandalias mule blancas hasta un par más llamativo en negro con plumas en la pala, que añadía un aire divertido y trendy al conjunto. Para completar, eligió un bolso de raso blanco en formato mini y unos pendientes largos dorados, que aportaban el toque de brillo justo para iluminar su estilismo.

Stella Banderas. Instagram @stellabanderasgriffith

Un detalle curioso fue la peluca rosa con la que Stella posó en algunas de las fotografías, un guiño divertido que rompía la sobriedad del look y reflejaba el ambiente festivo de la celebración.

Una despedida muy familiar y cercana

Aunque tradicionalmente estas fiestas suelen organizarse solo con amigas, Stella quiso que su prometido, Alex Gruszynski, también estuviera presente. Juntos, rodeados de íntimos y con la presencia de su madre, Melanie Griffith, disfrutaron de una velada marcada por la complicidad y la ilusión previa al enlace.

Las instantáneas compartidas en sus redes sociales muestran a la joven sonriente, recibiendo flores y rodeada de cariño. Una despedida de soltera diferente, que lejos de excesos, ha puesto de manifiesto el estilo propio y sofisticado de Stella, heredero del glamour que siempre ha caracterizado a su familia.

Camino al gran día

El enlace del próximo 18 de octubre reunirá a 258 invitados en un entorno de ensueño, con estrictas medidas de seguridad y una organización a cargo de una de las wedding planners británicas más prestigiosas. Con la Abadía Retuerta como telón de fondo y todos los detalles blindados al máximo, la boda de Stella del Carmen se perfila como el evento nupcial de la temporada.

Stella Banderas. Instagram/ @stellabanderasgriffith

Y si algo ha dejado claro con su look en la despedida, es que Stella apostará por un estilo nupcial fresco, moderno y cargado de personalidad, capaz de marcar tendencia más allá del gran día.