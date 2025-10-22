Susanna Griso tiene el look más elegante (y cómodo) para nuestras cenas de Navidad

Susanna Griso se ha convertido en una de las mujeres más elegantes de la televisión y, una vez más, lo ha demostrado con su última aparición pública. La periodista acudió al photocall de los Premios Los Leones del Español 2025, en Madrid, con un look que ha enamorado por su sencillez, su sofisticación y su perfecta sintonía con las tendencias que marcarán las fiestas navideñas.

El conjunto elegido pertenece a la firma española Is Coming, y está compuesto por un jersey largo de lurex cobre (220 euros) y una falda midi de punto con canalé del mismo tejido (198 euros). Una combinación que redefine el concepto de look festivo: relajado, luminoso y con ese toque sofisticado que todas buscamos para las cenas y comidas de Navidad.

Brillo sutil y tejido cómodo: la fórmula perfecta

Lejos de los vestidos de lentejuelas o los looks excesivamente recargados, Susanna Griso apuesta por el punto metalizado, una de las tendencias más elegantes y versátiles de la temporada. El tejido de lurex con mini canalé irregular, con un 13% de fibra metálica, aporta el brillo justo para destacar sin perder naturalidad. Además, el tono cobre, más cálido y sofisticado que el clásico dorado, favorece a todo tipo de pieles y se adapta tanto a planes de día como de noche.

El look de Susanna Griso. Gtres

El jersey, con escote en pico y aberturas laterales, estiliza la silueta y permite un movimiento fluido, mientras que la falda midi con cintura elástica aporta comodidad sin renunciar a la elegancia. Es el tipo de look que puedes llevar con unos salones, como hizo Griso, o reinterpretar con botas altas o incluso con mocasines para un toque más casual.

Un look 100% made in Spain para brillar sin esfuerzo

Firmado por Is Coming, una marca que apuesta por la calidad de los tejidos y la confección nacional, este conjunto se perfila como la alternativa más chic para quienes quieren un look de fiesta sin caer en los excesos. Con líneas limpias, caída fluida y acabado luminoso, es una opción que equilibra moda y comodidad, dos palabras que no siempre se llevan bien durante las celebraciones navideñas.

Además, el conjunto de Susanna Griso puede convertirse fácilmente en un fondo de armario. El jersey es ideal para combinar con vaqueros o pantalones de vestir, y la falda puede reinventarse con camisas blancas, blazers o jerséis de cachemira.

Inspiración festiva con sello elegante

Con su melena suelta y unas sandalias de tacón discretas, Susanna completó un look que respira elegancia atemporal. Una elección que demuestra que, a veces, no hace falta recurrir al brillo excesivo ni a los grandes volúmenes para destacar: basta con un tejido con reflejo, un color con personalidad y una actitud segura.

Este conjunto de Is Coming es la inspiración perfecta para las cenas de empresa, comidas familiares o reuniones con amigos que llenan la agenda en diciembre. Una propuesta sofisticada, favorecedora y con ese toque festivo que todas necesitamos en nuestro armario cuando llega la Navidad.