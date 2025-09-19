Tamara Falcó se adelanta al otoño con este vestido de efecto piel de Sfera que vale menos de 40 euros

Tamara Falcó nunca deja indiferente con sus apariciones televisivas, y anoche volvió a demostrar por qué es una de las referentes de estilo en España. La marquesa de Griñón se sentó en la tertulia de actualidad de El Hormiguero con Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, y lo hizo con un look que une elegancia, tendencia y, sobre todo, un precio imbatible.

La hija de Isabel Preysler apostó por un vestido midi efecto piel en color burdeos de Sfera, una de esas piezas que parecen sacadas de una firma de lujo pero que en realidad se pueden encontrar en el circuito de moda asequible. Disponible en tiendas y en la web de la marca, este diseño tiene un precio de solo 39,99 euros, lo que lo convierte en una auténtica joya low cost para este otoño.

El vestido que estiliza y marca tendencia

El modelo elegido por Tamara es un vestido sin mangas, con cuello redondo y corte evasé, confeccionado en efecto piel con costuras marcadas que estilizan la silueta. Su largo midi, justo a media pierna, lo hace perfecto para combinar tanto con sandalias como con botas altas, lo que multiplica sus posibilidades en los próximos meses. Además, cuenta con cierre trasero de cremallera para mayor comodidad y un acabado impecable que lo hace parecer mucho más caro de lo que realmente es.

Tamara Falcó y su look otoñal. @elgormiguero

El tono burdeos, uno de los colores estrella de la temporada, aporta sofisticación y se convierte en una alternativa muy favorecedora al clásico negro. Tamara lo llevó con unos salones de tacón en tono nude, un truco infalible para alargar visualmente la figura y dejar todo el protagonismo al vestido.

Un look perfecto para el otoño

El efecto piel es una de las grandes tendencias de este otoño-invierno 2025. Firmas de pasarela como Dior, Bottega Veneta o Ferragamo lo han convertido en protagonista de sus colecciones, y Tamara demuestra que se puede adaptar esta estética a un presupuesto mucho más accesible sin renunciar a la sofisticación.

Además, el vestido de Sfera tiene la versatilidad suficiente para llevarse en diferentes contextos: desde una cena con amigos hasta una jornada de trabajo con blazer encima. Un look que, como en el caso de Tamara, puede pasar del plató de televisión a cualquier evento de noche con solo cambiar los complementos.

Tamara Falcó, referente de moda asequible

La colaboradora televisiva suele apostar por un mix entre prendas de diseñador y propuestas low cost que demuestran su capacidad para dictar tendencia y acercar la moda a todas. Con este estilismo en El Hormiguero, Tamara confirma que no hace falta gastar grandes cantidades para brillar y que las marcas españolas ofrecen opciones tan actuales como estilosas.

No es la primera vez que la vemos con piezas de firmas accesibles como Zara, Mango o Sfera, pero en cada ocasión consigue dotarlas de ese aire sofisticado que la caracteriza. Su look de anoche es, sin duda, una de esas elecciones que hacen que el vestido se convierta en un éxito de ventas inmediato.