Tamara Falcó se adelanta al otoño con el traje burdeos (que Isabel Preysler aprobaría) de su nueva colección para Pedro del Hierro

A estas alturas del mes de agosto somos muchas las que empezamos a pensar en esa inevitable vuelta a la rutina. Septiembre está al caer y con él llega una nueva temporada en la que los trajes de dos o tres piezas serán nuestros aliados de estilo para la oficina. Y si hay alguien que sabe derrochar elegancia sin esfuerzo a prueba de looks esa es Tamara Falcó.

Da igual que se trate de vestidos bohemios para unas vacaciones en las Maldivas, conjuntos de blusa y falda midi para ser la invitada más elegante o trajes de corte impecable para jornadas de trabajo, la Marquesa de Griñón demuestra una y otra vez cómo el estilo también se hereda. Porque sí, además de los parecidos visibles entre ella y su madre, Isabel Preysler, Tamara comparte con ella esa pasión por los looks pulidos, sofisticados y siempre impecables que se convierten en inspiración inmediata para cualquier mujer que busca vestir con clase sin renunciar a la comodidad.

El traje de chaqueta, la apuesta segura para la vuelta a la oficina

Entre las propuestas más deseadas de su nueva colección con Pedro del Hierro, nosotras no hemos podido quitar los ojos de encima a un conjunto en particular, se trata de un traje muy Tamara, tan elegante y atemporal como ella. Un dos piezas que se tiñe de burdeos, uno de los tonos que pisa más fuerte este otoño, y que se convierte en esa prenda comodín capaz de acompañarnos tanto en reuniones de trabajo como en planes 'afterwork'.

Traje de chaqueta y pantalón burdeos. Pedro del Hierro.

El conjunto está formado por una blazer estructurada con cinturón a juego que realza la silueta y estiliza al instante, un pantalón de corte flare que alarga la figura con un aire sofisticado y un top lencero en el mismo tono que aporta ese punto femenino y sensual sin caer en excesos. El resultado es un look de líneas depuradas y elegantes que respira modernidad, pero con ese toque clásico que nunca falla.

Así se lleva el burdeos este otoño según Tamara Falcó

El burdeos vuelve a convertirse en el color más elegante de la temporada, y Tamara lo confirma con este estilismo impecable. Su propuesta es la prueba de que los trajes ya no pertenecen únicamente al terreno masculino: hoy son una de las armas de estilo más poderosas para las mujeres que buscan proyectar seguridad, fuerza y sofisticación. La socialité demuestra que este tono intenso no solo favorece a cualquier tono de piel, sino que también resulta versátil: funciona en clave laboral con unos stilettos o mocasines, y se transforma en lookazo de noche si lo combinamos con sandalias minimalistas y un labial a juego, como ella misma ha hecho para presentar la nueva colección.

Un conjunto que no solo adelanta las tendencias del próximo otoño, sino que también reafirma a Tamara Falcó como referente indiscutible de elegancia contemporánea: porque cada vez que la Marquesa y la firma española Pedro del Hierro, unen sus fuerzas creativas, el resultado siempre es inspiración pura.