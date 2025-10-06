Tamara Falcó apuesta por su versión más deportiva en un fin de semana en Ibiza con Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha vuelto a demostrar que no necesita grandes producciones de moda para brillar. La marquesa de Griñón ha disfrutado de unos días de desconexión en Ibiza junto a Íñigo Onieva, y lo ha hecho con un look sorprendentemente relajado y deportivo que confirma una cosa: el athleisure también puede ser elegante cuando se lleva con su estilo natural y sin artificios.

El lado más casual de Tamara Falcó

Lejos de los vestidos midi, las blusas románticas y los conjuntos estructurados que suele elegir para sus apariciones públicas, Tamara ha optado en esta ocasión por un look deportivo y funcional perfecto para los planes tranquilos de la isla. En la imagen, tomada frente al icónico islote de Es Vedrà, aparece abrazada a Íñigo con una sudadera negra con el logotipo de tres franjas de Adidas, una prenda que combina confort y estética minimalista.

El look de Tamara. Instagram @ionieva

La elección no es casual: las sudaderas y prendas técnicas se han convertido en un básico del armario de entretiempo, sobre todo cuando se busca un equilibrio entre comodidad y estilo. Tamara la lleva con el cabello recogido en un moño pulido, sin apenas maquillaje y con una sonrisa relajada que refleja el tono natural y cercano del momento.

Un fin de semana romántico con vistas a Es Vedrà

El entorno tampoco pasa desapercibido. Desde el espejo donde se refleja la pareja puede apreciarse el paisaje de Es Vedrà, una de las postales más reconocibles de Ibiza y un símbolo de energía y calma. Todo apunta a que la pareja ha pasado el fin de semana en una de las villas situadas en la zona de Cala d’Hort, un enclave ideal para desconectar antes de la intensa agenda que les espera este otoño.

Stories de Ibiza. @ionieva

Después de su mediático verano y el éxito de su firma Tfp by Tamara Falcó, la marquesa ha encontrado en estos días de relax una forma de reconectar con la naturaleza y con su faceta más sencilla.

El triunfo del estilo relajado

Cada vez más, las figuras públicas como Tamara Falcó apuestan por mostrar su día a día sin artificios. Su look deportivo, con sudadera negra y aire clean, encaja a la perfección con las tendencias actuales de moda cómoda y estética discreta. Un ejemplo de cómo el lujo puede residir, precisamente, en la naturalidad.

Porque, al final, Tamara Falcó no solo marca tendencia con sus vestidos de cóctel o sus trajes de firma: también lo hace cuando elige el look más simple, y logra que parezca, inevitablemente, elegante.