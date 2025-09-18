Tamara Falcó brilla con un look floral en el Palacio de Liria y confiesa entre lágrimas que se pierde el desfile de Carolina Herrera

La noche madrileña volvió a brillar gracias a la moda. El Palacio de Liria acogió anoche una exclusiva fiesta organizada por Carolina Herrera, con la presencia de grandes nombres de la moda internacional. Entre las invitadas más esperadas se encontraba Tamara Falcó, que volvió a demostrar por qué es uno de los rostros más elegantes del panorama nacional. Sin embargo, la marquesa de Griñón no pudo evitar confesar su tristeza por perderse el desfile de la firma, que tendrá lugar hoy en la Plaza Mayor de Madrid, y que promete ser un evento histórico.

Un look femenino y sofisticado con sello Carolina Herrera

Tamara apostó por un estilismo lleno de fuerza cromática y sofisticación, fiel al ADN de Carolina Herrera. La socialité eligió un cuerpo negro sin mangas de líneas minimalistas que contrastaba a la perfección con una falda midi de vuelo en estampado floral rojo, verde y fucsia sobre fondo negro. La pieza, de inspiración romántica y con un toque de dramatismo, realzaba la cintura gracias a un cinturón rosa a tono.

El toque final lo puso con los accesorios: un bolso mini en color malva y unas sandalias rojas de tiras finas, logrando un equilibrio perfecto entre sobriedad y color. El peinado, un recogido pulido con raya en medio, y el maquillaje natural con labios en rojo sutil, completaron un look elegante, vibrante y en absoluta sintonía con el universo de la casa neoyorquina.

Una velada junto a Wes Gordon

Durante la velada, Tamara Falcó posó radiante junto a Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, al que definió en redes sociales como “el diseñador internacional más elegante del planeta”. La conexión entre ambos fue evidente, compartiendo sonrisas y complicidad en una noche que reunió a personalidades de la moda, la cultura y la alta sociedad madrileña.

La fiesta fue la antesala perfecta para la gran cita de hoy, el desfile con el que la maison traslada su corazón creativo desde Nueva York hasta Madrid, y que ya está considerado uno de los eventos más importantes de la temporada.

Tamara, entre la emoción y la nostalgia

En su publicación de Instagram, Tamara confesó entre risas y emoción que estaba “llorando por perderse el desfile de hoy”, consciente de que será un espectáculo “ÉPICO”. Sin embargo, también expresó su alegría por haber podido disfrutar de la noche anterior rodeada del equipo de Carolina Herrera New York y España, a quienes dedicó unas cariñosas palabras.

“Qué gusto teneros en Madrid, Wes Gordon, y a todo el equipo de Carolina Herrera. Estoy llorando por perderme el desfile de hoy, que sé que va a ser épico, pero qué suerte poder abrazaros anoche”, escribió la marquesa, acompañando el mensaje con corazones y emoticonos llenos de emoción.

El espíritu Herrera en Madrid

Aunque Tamara no estará presente en el gran desfile, su look en la fiesta previa dejó el listón muy alto. Una mezcla de elegancia atemporal y frescura, que refleja el sello de Carolina Herrera y la personalidad estilística de la marquesa. Sin duda, Tamara Falcó volvió a brillar en una de las noches más esperadas de la moda madrileña, demostrando que, aunque se pierda el espectáculo de hoy, su estilo siempre consigue ser protagonista.