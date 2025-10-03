Tamara Falcó confirma en ‘El Hormiguero’ que el top halter es la prenda más estilizada para mujeres +40

Tamara Falcó sabe cómo acaparar todas las miradas cada vez que pisa el plató de El Hormiguero. La marquesa de Griñón, convertida en todo un referente de estilo, volvió a demostrarlo con un look que une tendencia, sofisticación y la clave que muchas mujeres buscan a partir de cierta edad: estilizar la silueta de manera elegante y natural. La pieza central de su propuesta fue un top halter negro firmado por Hunter, una prenda que no solo es versátil, sino que además tiene el poder de alargar visualmente el cuello y realzar los hombros.

El escote halter, un aliado para realzar la figura

El diseño elegido por Tamara se caracteriza por su escote halter ligeramente subido al cuello, que aporta un aire moderno y refinado. Este tipo de corte tiene un efecto óptico inmediato: centra la atención en la zona de los hombros y estiliza el torso, generando una silueta mucho más equilibrada. Por eso, se ha consolidado como una de las prendas favoritas para mujeres +40 que quieren sumar elegancia sin necesidad de arriesgar demasiado.

Tamara Falcólo combinó con un pantalón de pinzas de tiro alto en color negro, creando un total look monocolor que potencia aún más el efecto alargador. El resultado es un estilismo sobrio, atemporal y perfecto para cualquier ocasión, tanto de día como de noche.

El top halter, prenda estrella para mujeres +40

El top halter se ha convertido en una de las piezas estrella de la temporada, tanto en pasarelas como en el street style. Se trata de un diseño que conecta con la moda actual y que resulta ideal para mujeres adultas que buscan verse actuales sin renunciar a la comodidad. Tamara Falcó demuestra que no hace falta complicarse demasiado para brillar: basta con elegir el corte adecuado y apostar por básicos de calidad.

Tamara Falcó y su look elegante. @elhormiguero

Cómo llevarlo y adaptarlo

El gran acierto del look de Tamara es que funciona como guía para cualquier mujer que quiera incorporar un top halter a su armario. Las claves pasan por combinarlo con pantalones de cintura alta, faldas lápiz o incluso con vaqueros rectos para un aire más casual. Además, al ser negro, se multiplica su capacidad de estilizar y resulta apto para todo tipo de planes, desde una cena elegante hasta un evento profesional.

Con este look, Tamara Falcó reafirma por qué es uno de los nombres imprescindibles del panorama de estilo en España. A sus 42 años, la marquesa sigue marcando tendencia y ofreciendo inspiración a mujeres que buscan piezas que favorezcan y rejuvenezcan sin perder sofisticación. El top halter de Hunter es la prueba de que una prenda bien elegida puede transformar un estilismo y convertirse en la mejor aliada para mujeres +40.