Tamara Falcó lo confirma con un nuevo look relajado en sus vacaciones: los pantalones bombachos se volverán a llevar

Nada mejor que un buen look bohemio para triunfar este verano. No lo decimos nosotras, sino Tamara Falcó. Y es que no está parando de sorprender en sus vacaciones familiares en Maldivas, donde está superando con éxito el desafío a las altas temperaturas, así como a la humedad sofocante. Lo cierto es que se ha preocupado de meter en su maleta todos los esenciales para estar cómoda y fresquita, pero sin desvincularse del buen estilo. Y uno de sus últimos estilismos lo demuestra con creces.

Desde que ha puesto un pie en el destino paradisíaco se ha convertido (todavía más) en una fuente de inspiración para sacar partido a nuestro armario este agosto. Como la apuesta por la estética hippie con camisa y falda midi de estampado floral, como nos ha mostrado estos últimos días. O, simplemente confiando en una bata de hotel de lujo para defenderla al estilo vestido cruzado. Pues bien, ahora ha vuelto ha publicar una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram donde, además de compartir fotografías enternecedoras con Íñigo Onieva o la deliciosa carta para disfrutar de una cena romántica, también hemos descubierto un nuevo look fresquito, bonito y merecedor de comentar en nuestra sección Lifestyle de La Razón. Y, por supuesto, que también se pondría su madre, Isabel Preysler. No solamente hablaremos del boho chic con el que está triunfando estos días, sino también de una nueva tendencia que está comenzando a crecer entre las celebridades o influencers.

Otro look relajado de Tamara Falcó en Maldivas

Tamara Falcó nos saludaba este sábado desde la otra punta del mundo regalándonos otro de sus estilismos relajados en Maldivas. Junto con su marido, le hemos visto con una nueva blusa ligera y holgada, mangas abullonadas, cuello mao y botonadura delantera de estampado floral que combina diferentes tonalidades cálidas (que sienta fenomenal en un entorno paradisíaco como este). Para acentuar esta sensación más relajada, ha confiado en unos pendientes largos de lo más originales (que destacaban también gracias a su peinado clean look), un collar largo con abalorios y unas sandalias de tacón sensato en negro. Ahora bien, hemos visto cómo se ha unido a una tendencia que se está instalando muy fuerte en estos momentos.

Los pantalones bombachos, la nueva tendencia de esta temporada

Tamara Falcó ha combinado esta camisa effortless con unos pantalones bombachos en blanco. De cintura elástica y raya diplomática; así ha puesto de moda la nueva tendencia que está pisando fuerte entre las celebridades, socialites e influencers. Sin ir más lejos, también se los hemos visto a la creadora de contenido sevillana Rocío Osorno para un día de playa. Y su uso no se queda simplemente en verano, sino que también tendrá mucho qué decir en otoño, como bien vimos en las últimas pasarelas de la Semana de la Moda de la mano de Chloé, Alaïa o Giorgio Armani.

Sí, Tamara Falcó se ha marcado otro lookazo que nos sirve a modo de inspiración tanto para nuestras vacaciones de verano como para el street wear de todos los días.