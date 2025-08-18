Tamara Falcó está a punto de agotar el vestido camisero más bonito del verano con un descuento de más del 70%

No queremos que las vacaciones de Tamara Falcó, Isabel Preysler e Íñigo Onieva terminen nunca, cada día descubrimos un nuevo look que nos gusta más que el anterior en la maleta de la 'Marquesa de Griñón'. Desde diseños 'made in Spain', pasando por prendas con aires bohemios y por supuesto joyas de su última colección para Pedro del Hierro. Y es que si hace unos días nos sorprendía ver como uno de los vestidos elegidos para una de las cenas románticas de la pareja Íñigo-Tamara estaba rebajado al 50%, esta mañana nuestra sorpresa ha sido doble cuando navegando por las rebajas de TFP x Pedro del Hierro hemos dado con el vestido camisero más bonito del verano a un precio con descuento del 73%.

Así es ahora puedes hacerte con uno de los diseños de la hija de Isabel Preysler por menos de 80 euros, las malas noticias es que ya no quedan muchas tallas disponibles en la página web de la firma de moda española, tan solo algunas unidades de la S y la XS. Así que considera esto tu llamada de atención si eres de las afortunadas con estos tallajes y no lo pienses dos veces, haz clic en ese 'añadir a la cesta' antes de que sea demasiado tarde.

El vestido de Tamara Falcó rebajado a un 73%

Los vestidos camiseros son los comodines de estilo más elegantes del verano: frescos, cómodos y con ese punto sofisticado que los convierte en la prenda estrella para resolver cualquier look en cuestión de segundos. No importa si se llevan a la oficina, a una cena frente al mar o a un paseo de vacaciones, siempre funcionan.

Vestido camisero seersucker, de Pedro del Hierro x TFP by Tamara Falcó (rebajado a 79 euros)

Vestido camisero seersucker. Pedro del Hierro x TFP by Tamara Falcó

El modelo en cuestión pertenece a la colección primavera-verano para Pedro del Hierro de Tamara Falcó y destaca por su tejido 'seersucker' en un favorecedor tono lavanda, con cuello camisero clásico, manga corta y cinturón a juego para marcar la silueta de la manera más femenina. Un diseño midi que estiliza gracias a su corte fluido y que, además, incluye bolsillos laterales, ese detalle práctico que todas agradecemos.

¿La mejor parte? Que un diseño como este es tan versátil como atemporal. Puedes combinarlo con sandalias planas de cuero para un look relajado de día, añadir unas alpargatas de cuña para una tarde de terraza o apostar por unas sandalias doradas y un bolso mini si buscas un resultado tan chic como el de 'la Marquesa de Griñón'. En cualquier caso, este vestido te lo volvemos a confirmar, con un precio tan rebajado como este, el vestido camisero de Tamara es la compra inteligente que promete hacerte brillar en lo que resta de agosto y mucho más allá.