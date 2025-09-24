Tamara Falcó firma el look más elegante (y pijo) para ir a la oficina este otoño

Tamara Falcó no solo es un referente indiscutible en los eventos sociales y en las alfombras rojas, sino también en el día a día. La marquesa de Griñón ha demostrado en más de una ocasión que sabe adaptar las tendencias a la vida real, y su último estilismo es la prueba perfecta de cómo llevar la elegancia a la oficina sin renunciar a la comodidad. Con un conjunto sencillo pero cargado de estilo, Tamara se ha convertido en inspiración para todas aquellas que buscan looks de trabajo con un aire sofisticado.

Una combinación de básicos que nunca falla

El look de Tamara Falcó parte de dos piezas clave que, aunque básicas, elevan cualquier estilismo: una camiseta blanca y una falda midi satinada en tono mostaza. La camiseta, de manga corta y hombro ligeramente estructurado, aporta frescura y naturalidad. Es ese tipo de prenda que todas tenemos en el armario, pero que, bien combinada, puede transformarse en el aliado perfecto para un outfit de oficina.

El look de Tamara. @tamara_falco

Por su parte, la falda satinada en color dorado aporta la dosis exacta de sofisticación. Con botonadura lateral y caída fluida, se convierte en la prenda estrella del look. Este tipo de falda es capaz de estilizar la figura y de adaptarse a diferentes contextos: desde una jornada laboral hasta una comida con amigas o un afterwork.

Los complementos que marcan la diferencia

El estilismo de Tamara se completa con unos zapatos bicolor en blanco y amarillo pastel, que aportan un guiño retro muy elegante. Un calzado cómodo y estiloso, ideal para largas jornadas de trabajo en las que no queremos renunciar al estilo. Además, suma un discreto colgante dorado, un detalle minimalista que refuerza la sobriedad del conjunto.

Lo interesante de este look es que demuestra cómo los complementos bien escogidos pueden transformar un conjunto sencillo en una propuesta impecable y digna de pasarela.

Inspiración real para la oficina

En un momento en el que los códigos de vestimenta en el ámbito laboral se han relajado, Tamara muestra cómo encontrar el equilibrio perfecto entre formalidad y estilo personal. La combinación de camiseta y falda satinada es un claro ejemplo de que no hace falta recurrir siempre al traje clásico para transmitir profesionalidad.

Este look resulta perfecto para quienes trabajan en entornos creativos, en oficinas con dress code flexible o, simplemente, para quienes quieren aportar un toque más sofisticado a su día a día. Además, la elección de tonos neutros y suaves convierte este estilismo en una apuesta versátil y atemporal.

Tamara Falcó, un icono de estilo en cualquier ocasión

Con este conjunto, Tamara Falcó demuestra una vez más que sabe interpretar la moda con naturalidad. Lejos de caer en excesos, apuesta por la sencillez, jugando con tejidos de calidad y cortes favorecedores. Su propuesta no solo es elegante y funcional, sino que también es fácil de replicar con prendas que muchas ya tenemos en nuestro armario.

El look de Tamara. @tamara_falco

En definitiva, la marquesa de Griñón vuelve a marcar tendencia con un estilismo perfecto para la oficina: cómodo, sofisticado y con esa elegancia innata que siempre la acompaña. Un look que confirma por qué Tamara sigue siendo uno de los grandes referentes de estilo en España.