Tamara Falcó y el look de invitada perfecta para este septiembre con un vestido de estampado tropical

Algunas personas estarán más contentas o tristes, pero la realidad es que estamos a punto de poner el broche de oro al verano. Pero antes de ello, Tamara Falcó ha acaparado todas las miradas con un vestido estampado que fusiona lo clásico con lo contemporáneo. Nos atrevemos a decir que cualquier editora de moda ha deseado alargar las semanas de calor en cuanto lo ha visto. La celebridad lo ha utilizado para asistir a un cumpleaños junto con Íñigo Onivea, pero nosotros lo usaremos para convertirnos en la invitada perfecta para cualquier boda de septiembre.

Un diseño que podrían vestir perfectamente tanto Isabel Presyler como su hermana menor Ana Boyer. Sigue la línea de estilo que la marquesa de Griñón nos ha ido mostrando durante estos últimos meses, desde sobre el asfalto hasta en sus vacaciones en Maldivas o la Costa Azul. Y es que se ha alejado un poco de su estética más sofisticada o clásica para sumarse a una de las tendencias más llevadas de la temporada, como es el estilo bohemio o relajado. Y ahora no ha sido menos, puesto que ha conseguido llevar un atuendo arreglado sin necesidad de una boda, bautizo o comunión junto con accesorios accesibles.

Un vestido de estampado tropical para despedir el verano

Nos encontramos en una temporada donde los estampados están al orden del día. Sobre todo, el de lunares, de rayas o el floral están siendo los más seleccionados por las sabias de la moda. No obstante, esto no significa que el tropical no haya estado triunfado en los armarios durante este verano. Porque ademas de ser uno de los clásicos más clásicos, da diversión y un toque distintivo a las prendas. El vestido de Tamara Falcó ha llevado los motivos vegetales en blanco y granate al extremo más bohemio. Luce un escote de corazón, tirantes decorados con abalorios y un cuepro perfectamente ajustado que sigue de una falda con múltiples volantes.

Nos atrevemos a decir de que se trata de uno de los vestidos más triunfadores de la celebridad que da un movimiento elegantísimo y sutil y que se podría utilizar para cualquier boda de entretiempo junto con una capa semitransparente para evitar las ráfagas de viento.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Instagram @ionieva

Con accesorios accesibles y en tendencia

Como decíamos, se trata de un vestido ideal para cualquier evento más formal, como una boda, bautizo o comunión. Sin embargo, Tamara Falcó lo ha relajado con accesorios que son fáciles de encontrar en marcas por un precio más económico y que hemos amortizado a lo largo del verano. Y es que ha hecho match con un bolso de mano de rafia con la distinción del añadido de unos flecos, un extra que ha acentuado ese toque bohemio. En cuanto a joyería, ha prescindido de llamar demasiado la atención para llevar unos pendientes largos geométricos y su colgante de la colección con Tous. Aunque el largo de vestido no nos haya dejado ver su calzado, es perfecto para combinar con alpargatas de cuña o sandalias de tacón.

Tamara Falcó ha vuelto a ser la fuente de inspiración para muchas que están buscando un look de invitada. Es bonito, favorecedor y en tendencia, ¿qué más podemos pedir?