Tamara Falcó presume de tipazo en Maldivas con un bikini francés que ahora está rebajado

Tamara Falcó ha vuelto a conquistar las redes sociales con sus fotos de vacaciones. La marquesa de Griñón se encuentra disfrutando de unos días de ensueño en Maldivas junto a Íñigo Onievay, como era de esperar, sus estilismos de playa no han pasado desapercibidos. Entre ellos, destaca un favorecedor bikini de firma francesa que, para alegría de sus seguidoras, ahora se puede conseguir con descuento.

En una de las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, Tamara aparece caminando descalza por un sendero de arena blanca, rodeada de vegetación tropical, con el mar y su espectacular villa de fondo. “Sol, mar… y mucho amor”, escribe la it girl, resumiendo así unas vacaciones que parecen sacadas de una postal.

El bikini que estiliza y realza el bronceado

La pieza protagonista es un bikini de la colección cápsula Sézane x Ysé, dos marcas francesas reconocidas por su diseño cuidado y atemporal. El modelo, llamado Bandeau Été Indien, destaca por su estampado vibrante de inspiración retro, con formas orgánicas en tonos naranja, morado, rosa y blanco. Una combinación cromática perfecta para resaltar el bronceado veraniego y aportar un aire alegre y sofisticado a cualquier look de playa.

El top, de tipo bandeau, incluye un cordón desmontable para anudar al cuello, lo que permite llevarlo de distintas formas según el plan del día. Además, está totalmente forrado e incorpora copas desmontables para mayor comodidad y sujeción. La braguita a juego mantiene el mismo estampado y corte clásico, favoreciendo todo tipo de siluetas.

Una oportunidad de rebajas que no hay que dejar escapar

Si algo ha llamado especialmente la atención es que este bikini, que originalmente costaba 55 euros el top y 40 euros la braguita, ahora está disponible en la web de Sézane con descuentos irresistibles: 30 euros para la parte superior y 25 euros para la inferior. Un total de 55 euros por un conjunto de baño de alta calidad que, sin duda, será un fondo de armario para muchas temporadas.

El bikini de Tamara Falcó en Maldivas. Instagram @tamara_falco

La colección, confeccionada con materiales reciclados y cuidando cada detalle de producción, refleja el compromiso de ambas marcas con la sostenibilidad y la moda responsable. Una característica que, cada vez más, se valora tanto como el diseño.

El estilo de Tamara en vacaciones

Tamara Falcó es conocida por su habilidad para combinar elegancia y naturalidad incluso en los looks más relajados. En esta escapada tropical, vuelve a demostrar que sabe escoger prendas que se adaptan al entorno, realzan su figura y transmiten su personalidad. El bikini Bandeau Été Indien es el ejemplo perfecto: femenino, versátil y con un toque chic francés que encaja a la perfección con el lujo relajado de Maldivas.

Este conjunto no solo es ideal para un día de playa o piscina, sino que también puede combinarse con un pareo o unos shorts de lino para una comida frente al mar. Y lo mejor, ahora está al alcance de más bolsillos gracias a las rebajas de mitad de temporada.

Con este nuevo look veraniego, Tamara Falcó confirma que su estilo sigue siendo una inspiración para muchas mujeres que buscan prendas especiales, cómodas y favorecedoras. Y si hay un lugar perfecto para presumir de ellas, sin duda, es el paraíso maldivo.