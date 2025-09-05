Tamara Falcó regresa a 'El Hormiguero' con el look más otoñal de Mango (y fácil de copiar)

Tamara Falcó ha vuelto a El Hormiguero por todo lo alto y lo ha hecho con un estilismo perfecto para dar la bienvenida a la temporada otoñal. Tras un verano marcado por viajes, planes en familia y eventos sociales, la colaboradora ha reaparecido en el plató para empezar la nueva temporada del programa de Pablo Motos con un look que combina elegancia, comodidad y tendencias, convirtiéndose en inspiración directa para este inicio de curso.

Con su característico estilo sofisticado, Tamara Falcó ha apostado por un top de escote bardot en color marrón chocolate, una de las tonalidades estrella de la temporada. Este corte, que deja los hombros al descubierto, es un recurso infalible para estilizar la figura y aportar un aire sensual y femenino sin renunciar a la elegancia. Lo ha combinado con unos pantalones de efecto piel en tono marrón oscuro, de corte recto y ligeramente holgado, que aportan movimiento y un toque contemporáneo al conjunto.

Un look que anticipa las tendencias de otoño

Tamara confirma, una vez más, que domina como pocas las claves de las nuevas tendencias. El marrón en todas sus versiones -desde los tonos chocolate a los cafés intensos- será uno de los colores protagonistas de este otoño 2025, desplazando a los clásicos negros y grises. Además, la elección de los pantalones de efecto piel refuerza su apuesta por los tejidos de impacto, muy presentes en las colecciones de firmas como Sandro, Maje o Massimo Dutti.

El resultado es un look de Mango elegante pero actual, perfecto para la vuelta a la rutina y los primeros días de septiembre. Un estilismo que mezcla piezas atemporales con toques en tendencia y que demuestra que Tamara sabe adaptar la moda a su propio estilo personal, que ha combinado con sus joyas de Tous.

Detalles que marcan la diferencia

Para completar su outfit, la marquesa de Griñón ha elegido un collar dorado con medallón de inspiración vintage, que aporta luz al escote y rompe la sobriedad de los tonos oscuros. Su beauty look ha sido igualmente acertado: melena midi suelta con ondas suaves y un maquillaje natural donde destacan los labios en tono nude y una piel luminosa, perfecta para resaltar su bronceado veraniego.

Durante la emisión, Tamara Falcó participó en la divertida nueva coreografía inicial junto al resto de colaboradores del programa, demostrando que está de vuelta con más energía que nunca. Su sonrisa y complicidad con Pablo Motos hicieron evidente que la vuelta a El Hormiguero tras el verano es uno de sus momentos más esperados.

Inspiración para la nueva temporada

El look de Tamara es un claro ejemplo de cómo adaptar las tendencias de pasarela al día a día sin perder sofisticación. Los tonos tierra, los tejidos especiales y los escotes estratégicos serán, sin duda, las claves para acertar este otoño 2025.

El look de Tamara Falcó. @elhormiguero

Su estilismo se convierte así en inspiración directa para quienes buscan un outfit versátil, cómodo y elegante para las jornadas de trabajo, las reuniones y los primeros planes de afterwork de la temporada.