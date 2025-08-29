Tamara Falcó rescata esta falda bohemia en Cádiz con un truco estilístico que adoran las portuguesas

Cuando es cuestión de reciclar en la moda, Tamara Falcó tiene todas las claves para conseguir el éxito. Ha demostrado en más de una ocasión que las prendas de vestir tienen una segunda, tercera o infinitas vidas con una mezcla magistral de lo clásico con lo contemporáneo. Durante este verano, le hemos visto una selección de ítems suaves, ligeros, con estampados tradicionales y cortes relajados que están en sintonía con las tendencias del momento, el estilo bohemio. Esta vez, lo ha vuelto a hacer: Tamara Falcó se ha marcado un lookazo que encaja tanto en entorno formales como desenfadados.

Mientras que en su escapada con Íñigo Onieva a la Costa Azul destacó por un estilo más refinado con una inclinación chic, en su viaje a Maldivas (con también Isabel Preysler) enamoró tanto a sus followers como a las insiders con un despliegue de prendas boho chic. Ahora no nos situamos en esta isla paradisíaca, sino en Sotogrande, Cádiz, donde la pareja está aprovechando los últimos días de agosto antes de volver a la rutina en septiembre acompañada de amigos. Entre las fotografías que acaba de compartir el empresario hemos descubierto algunos de los estilismos que la marquesa de Griñón se ha llevado en su maleta de viaje, como el vestido blanco perfecto o dichas piezas effortless. Nuestra redacción de Lifestyle de La Razón no ha dudado en cazar a tiempo este estilismo para contar todos los detalles a nuestros lectores.

Una falda de firma brasileña que ya llevó hace un año

Todo ha tenido que ver con una falda que ya llevó en su viaje a las islas Seychelles, firmada por la marca brasileña Farm Rio y con un precio de 210 euros. Luce lo más característico, como es un estampado con motivos de elementos marinos en blanco y rojo. Asimismo, marca la silueta de la celebridad gracias a una cinturilla ancha a modo de fajín, así como brinda un espectacular movimiento por su corte evasé. En estos momentos, se encuentra agotada en todas las tallas en la pagina web, pero cuenta con más modelos fashionistas que te harán la misma función estilística. Tras un año, ha vuelto a desempolvarla de su fondo de armario para deslumbrarla con una prenda de vestir opuesta, pero con la que ha conseguido un contraste armonioso.

Tamara Falcó con conjunto bohemio. Instagram @ionieva

Tamara Falcó la ha combinado con una camisa de rayas

Si la anterior vez conjuntó esta falda con un top básico de tirantes en blanco, ahora ha seguido la filosofía de más es más. Y es que siendo fiel a las tonalidades, ha optado por una blusa de estampado de rayas, creando una combinación impactante, pero que ha enamorado a las editoras de moda. La técnica de hacer match entre dos prints totalmente distintos es una práctica ya han utilizado las portuguesas (y con mucho éxito) y que ahora ha sido Tamara Falcó la responsable de defenderla en España. Con un corte holgado, luce un escote en pico, así como unas mangas francesas, que acentúa esta sensación de estilo bohemio.

En cuanto a términos beauty, Tamara Falcó ha seguido apostando por su corte de pelo long bob suelto para dar un toque más relajado, así como por un look de maquillaje natural y perfecto para todos los días.