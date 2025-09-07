Tamara Falcó y Teresa Urquijo se van de 'Baby shower' con el vestido más bonito de la última colección de TFP x Pedro del Hierro

Tamara Falcó sigue creándonos necesidades con su última colección para Pedro del Hierro. Si hace unas semanas nos enamoramos del traje burdeos más tendencia e ideal para la vuelta a la rutina, en esta ocasión el flechazo ha sido para un preciosísimo vestido con el que la socialité ha acudido a la 'baby shower' de una amiga este fin de semana. Lo más curioso de todo no es que solo Tamara se enfundó en 'el vestido' sino que la mayoría de invitadas también lo llevaban. ¿Y a quién nos encontramos entre otra de las amigas de la futura mamá? Ni más ni menos que a Teresa Urquijo, la mujer del Alcalde de Madrid.

Un nexo que no sorprende, ya que desde que Teresa y Tamara coincidieron en distintos actos sociales han demostrado tener más afinidades de las que podríamos imaginar, especialmente en el terreno estilístico. Ambas comparten esa elegancia clásica, de cortes limpios y aires románticos, que se adapta igual de bien a un cóctel urbano como a un evento relajado en el jardín de casa. Y si había alguna ocasión que pedía coordinar looks, era sin duda una celebración tan especial como esta.

El vestido de flores que todas necesitamos en el armario este otoño

El vestido en cuestión pertenece a la última colección de TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro, una de esas piezas capaces de enamorar a cualquier mujer con gusto por el aire boho pero desde una perspectiva sofisticada. De corte maxi, confeccionado en un delicado tejido semitransparente y con estampado floral en tonos suaves, se completa con volantes estratégicos que aportan movimiento y romanticismo al diseño.

Vestido de volantes, de TFP by Tamara Falcó (329 euros)

Vestido de volantes. Pedro del Hierro

Un auténtico comodín de estilo que podemos imaginar tanto en un evento de día como en un almuerzo de fin de semana en el campo. Lo mejor: ahora está disponible con un 25% de descuento en la web de Pedro del Hierro, lo que lo convierte en una inversión más que apetecible (y muy inteligente) de cara a la nueva temporada.

Así lo imaginamos combinado

Aunque no hayamos podido ver el calzado que eligieron Tamara Falcó o Teresa Urquijo para acompañar el vestido, lo cierto es que la versatilidad de este diseño permite múltiples combinaciones. Funciona a la perfección con unas sandalias planas para un evento relajado, con bailarinas para aportar un toque más clásico o incluso con botas cowboy si lo que buscas es darle un aire más atrevido y actual.

Una vez más, la marquesa de Griñón vuelve a recordarnos por qué cada look que firma se convierte en éxito inmediato: porque une lo aspiracional con lo ponible, lo romántico con lo práctico, y porque consigue que todas queramos tener al menos una de sus piezas en nuestro armario. Y si a esto le sumamos que Teresa Urquijo también lo aprueba, no queda duda de que estamos ante uno de los vestidos estrella del otoño 2025.