Tamara Falcó tiene la falda del verano que las chicas clásicas seguiremos llevando en septiembre en Madrid

El verano está llegando a su fin, pero Tamara Falcó acaba de demostrarnos que todavía hay prendas que pueden seguir funcionando en septiembre. La marquesa de Griñón ha compartido en Instagram un look muy especial en compañía de sus amigas, y todas las miradas se han ido directas a su falda roja con bordados florales, una pieza que pertenece a la firma Farm Rio y que se ha convertido en una de las más buscadas del momento.

Su secreto está en la versatilidad: Tamara Falcó la combina con un top blanco asimétrico y sandalias planas, creando un estilismo fresco, elegante y perfecto para esas noches de calor tardío en Madrid.

La falda Porcelain Garden de Farm Rio, la más deseada de la temporada

La prenda protagonista es la falda Porcelain Garden de Farm Rio, confeccionada en 100 % lino y con un estampado floral multicolor sobre base roja. Con un corte recto, cierre invisible y bordados delicados, es una de esas piezas que favorecen a todas las siluetas y que podemos llevar tanto de día como de noche.

Su precio es de 201 euros en MyTheresa, y aunque todavía está disponible en varias tallas, todo apunta a que no tardará en agotarse. Una inversión perfecta para quienes quieren alargar la sensación de verano y, al mismo tiempo, apostar por un diseño especial que puede acompañarte en tus planes urbanos de septiembre.

Cómo combinarla en septiembre para acertar en Madrid

Tamara nos da una lección de estilo con su forma de llevar esta falda: apuesta por un top blanco asimétrico que aporta luz al look y lo equilibra con unas sandalias planas minimalistas, demostrando que el estilismo no necesita grandes excesos para funcionar.

Falda estampada MyTheresa

Si buscas adaptarla al entretiempo madrileño, puedes combinarla con:

Camisas fluidas en blanco o tonos neutros.

Sandalias de piel si sigue haciendo calor o mules cómodos para looks más urbanos.

Una blazer ligera o chaqueta denim para las noches más frescas.

El resultado es un look sofisticado, práctico y muy versátil, ideal para esos días en los que no sabemos qué ponernos porque el clima empieza a cambiar.

El truco de Tamara para alargar el verano en sus looks

Lo mejor de este estilismo es que refleja la filosofía slow fashion que cada vez gana más terreno: invertir en prendas especiales que podemos adaptar a distintas temporadas. Tamara Falcó confirma que la falda Porcelain Garden de Farm Rio es una compra inteligente porque funciona igual de bien en agosto, septiembre o incluso en los primeros días de otoño.