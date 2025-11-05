Tamara Falcó tiene el vestido marrón de efecto tipazo que todas las invitadas de noviembre van a querer copiarle

Tamara Falcó ha vuelto a España con una de esas apariciones que dejan claro por qué sigue siendo una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Tras su escapada a Nueva York, donde acompañó a Íñigo Onieva en la maratón de la ciudad, la marquesa de Griñón reapareció anoche en el 100 aniversario de Rioja como Denominación de Origen con un look de auténtico impacto.

Un vestido que potencia la silueta y conquista a primera vista

Para la ocasión, Tamara apostó por un vestido de largo midi con escote bardot en tono marrón chocolate de la firma Carla Ruiz, que se ajustaba al cuerpo realzando la silueta de manera impecable. El drapeado central y la caída fluida del tejido creaban ese efecto tipazo que tantas veces hemos visto en sus elecciones más acertadas.

El diseño, de corte minimalista pero con una confección impecable, es de esos que favorecen a cualquier tipo de cuerpo y que se convierten en el mejor aliado de las invitadas de otoño. Un ejemplo de cómo la sencillez puede ser sinónimo de elegancia absoluta.

El look de Tamara. Gtres

Tamara combinó el vestido con unos salones clásicos en punta, una pieza joya en la muñeca con brazalete dorado y maxi piedra azul y unos pendientes de botón con brillo. Su beauty look también estuvo a la altura: melena suelta con ondas suaves, raya al medio y un maquillaje luminoso con labios en tono frambuesa.

De Nueva York al photocall: complicidad y estilo junto a Íñigo Onieva

La presencia de Íñigo Onieva no pasó desapercibida. El empresario acompañó a su mujer en una de sus contadas apariciones conjuntas en un photocall, y su complicidad fue evidente. Posaron juntos con gestos cariñosos y sonrisas cómplices que captaron toda la atención de los fotógrafos.

Íñigo, que acaba de completar la maratón de Nueva York, apareció con traje azul marino y corbata burdeos con dibujo geométrico, un look clásico que complementó a la perfección el estilismo elegante y sofisticado de Tamara.

La reina del estilo sobrio y elegante

Con este look, Tamara Falcó confirma que no necesita grandes artificios para destacar. Su estilo depurado, femenino y con ese toque afrancesado que tanto la caracteriza, la convierte en una referencia indiscutible de elegancia en nuestro país.

El look de Tamara. Gtres

El vestido marrón de escote bardot es, sin duda, una de esas prendas que veremos replicadas en las bodas, cenas y eventos de noviembre: sencillo, favorecedor y con ese punto sofisticado que todas las invitadas querrán copiar.