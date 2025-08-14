Tamara Falcó y el vestido calado más romántico que querrás meter en la maleta para tu próximo viaje

Tamara Falcó vuelve a demostrar que el estilo no entiende de horarios ni de coordenadas. Desde las idílicas playas de las Maldivas, la marquesa de Griñón ha compartido con sus seguidores un look veraniego y sofisticado con el que ha comenzado el día disfrutando de un desayuno en un resort de lujo. Un conjunto cómodo, fresco y elegante que encarna a la perfección el espíritu resort chic.

El look de Tamara Falcó es una guía visual de cómo vestirse para un desayuno en un resort de lujo: prendas fluidas, colores claros, tejidos frescos y accesorios que sumen personalidad sin recargar. Un ejemplo de que el estilo vacacional puede ser tan cuidado como el urbano, siempre que se elijan piezas versátiles y atemporales.

Un vestido blanco con bordados calados, su apuesta ganadora

Para esta mañana tropical, Tamara ha optado por un vestido blanco largo con diseño calado, de inspiración boho y acabado en bordados tipo eyelet. De manga larga y corte recto, la prenda destaca por su ligereza y movimiento, ideal para climas cálidos y para pasear por la arena sin perder un ápice de estilo. El cuello en pico y los detalles troquelados aportan un toque romántico y atemporal que combina con cualquier destino de playa.

El look de Tamara. Instagram @tamara_falco

El blanco, color estrella del verano, es un clásico en el armario vacacional de la socialité, y en este caso potencia su bronceado y transmite frescura y luminosidad. Un look pensado no solo para un desayuno junto al mar, sino también para transitar del spa a la piscina y de ahí a una comida relajada, sin necesidad de cambiar de conjunto.

Accesorios sencillos que elevan el look

Tamara sabe que en entornos paradisíacos menos es más. Por eso, ha acompañado su vestido con unas gafas de sol XL de pasta negra, un complemento que aporta contraste y un aire glamuroso. En los pies, unas sandalias planas tipo flip flop, cómodas para caminar por la arena y con la versatilidad suficiente para completar un estilismo de día. Bajo el vestido, se intuye un bikini negro, una elección estratégica para quienes buscan un look playero práctico sin renunciar a la estética. El contraste del negro con el blanco del vestido crea un juego de capas muy sutil pero efectista.

Tamara Falcó en Maldivas. Instagram @tamara_falco

La publicación de Tamara está tomada en el exclusivo resort Four Seasons Landaa Giraavaru, un enclave que combina lujo, naturaleza y experiencias wellness. En sus propias palabras, la jornada comenzó con “Ayurveda y spa… equilibrio total”, lo que encaja con la atmósfera relajada que transmite su estilismo.

La vegetación tropical, la arena blanca y el mar turquesa se convierten en el marco perfecto para un conjunto que podría servir de inspiración para cualquier viajera que busque estilo y comodidad en un destino de playa.