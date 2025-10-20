Tana Rivera enamora como la invitada más elegante del fin de semana con un vestido rebajado de Tamara Falcó para Pedro del Hierro

Han pasado 48 horas desde la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres, celebrada en la basílica de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, y seguimos descubriendo los looks más comentados del enlace. Entre ellos, el de Tana Rivera, que se ha convertido en una de las grandes protagonistas por su elección de invitada: un vestido rebajado de TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro que ha enamorado a todos por su elegancia y sencillez.

Un vestido de invitada con sello español y descuento irresistible

Tana Rivera apostó por una de las piezas más especiales de la colección de TFP by Tamara Falcó, una colaboración exclusiva con Pedro del Hierro que combina el estilo romántico de la marquesa de Griñón con el savoir faire de la histórica firma española. El diseño en cuestión es un vestido palabra de honor con estampado floral, confeccionado en popelín de algodón y con mangas largas abullonadas, un patrón favorecedor que resalta la silueta femenina.

El look de Tana Rivera. Instagram @nicolasmontenegro

El vestido, disponible en color turquesa con un delicado motivo vegetal en tonos verdes y blancos, incluye falda evasé, espalda con nido de abeja y cremallera, y bolsillos laterales —un detalle que siempre suma puntos de comodidad y practicidad—.

Además, está rebajado al 50%, pasando de 289 euros a 144 euros, un precio que lo convierte en el nuevo objeto de deseo para las invitadas de otoño.

El look de Tana Rivera que conquistó en Sanlúcar

Fue el diseñador Nicolás Montenegro quien desveló las imágenes más esperadas del enlace a través de sus historias de Instagram. En ellas se puede ver a Tana, bailando junto a su padre, Fran Rivera, derrochando alegría y estilo. La joven se decantó por este vestido de flores con escote ‘off shoulder’, dejando los hombros al descubierto, una elección perfecta para bodas de día o celebraciones con un toque romántico.

Su look, sencillo pero refinado, la situó automáticamente entre las invitadas mejor vestidas del evento, tal y como destacaron numerosos medios de moda. Completó el conjunto con sandalias de tacón en tono neutro, cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje suave que potenciaba su frescura habitual.

La invitada que marca tendencia

Tana Rivera vuelve a confirmar su estatus como referente de estilo entre las jóvenes aristócratas españolas. Su apuesta demuestra que la elegancia puede ir de la mano con la accesibilidad, sobre todo cuando se eligen prendas de diseño nacional con descuento.

Vestido. TFP by Pedro del Hierro

El vestido de TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro se ha convertido, tras su aparición, en uno de los más buscados de las rebajas gracias a su versatilidad: puede funcionar tanto para bodas de día como para eventos de otoño, incluso combinado con complementos más sofisticados para looks de noche.

Con esta aparición, Tana no solo se consolidó como una de las invitadas más elegantes del fin de semana, sino que también volvió a poner el foco en el diseño español, en el gusto clásico renovado y en cómo una buena elección puede elevar cualquier boda al máximo nivel de estilo.