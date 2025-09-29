Tana Rivera reina en Sevilla con un conjunto bohemio (de marca española) en una tarde lluviosa de toros

La plaza de toros de la Maestranza de Sevilla volvió a convertirse en el epicentro social del fin de semana con motivo de la Feria de San Miguel 2025, uno de los encuentros taurinos más esperados del calendario. Entre los numerosos rostros conocidos que acudieron a la cita -como las hermanas Berrocal, Rafa Medina o Juan del Val-, fue Tana Rivera quien logró acaparar todas las miradas gracias a un look vibrante, original y lleno de personalidad.

Un dos piezas de aire ‘hippie chic’

La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera apostó por un conjunto de The IQ Collection, la firma de Inés Domecq que se ha convertido en referencia para invitadas con estilo. La elección de Tana fue un dos piezas compuesto por chaqueta de manga larga con hombreras marcadas y falda midi a juego. Ambas prendas destacaban por su estampado geométrico en tonos naranja y granate sobre fondo violeta, un contraste potente que aportaba frescura a una tarde marcada por la lluvia y el cielo encapotado en Sevilla.

El look de Tana Rivera. Gtres

El modelo en cuestión pertenece a la colección de la firma y responde al nombre de chaqueta Azores morada, una prenda que refleja a la perfección el espíritu sofisticado y bohemio que caracteriza a la marca.

Accesorios que marcan la diferencia

Para completar su estilismo, Tana eligió sandalias negras de tacón muy alto, un calzado que le permitió estilizar aún más la silueta y dar un aire elegante al conjunto de inspiración boho. Además, añadió un bolso de hombro en color granate con acabado vinilo, que sumaba un toque moderno y en tendencia, aportando contraste y coherencia al mismo tiempo.

El resultado fue un look equilibrado: atrevido por su mezcla de colores, pero sobrio en la manera de integrarlo con los accesorios, demostrando que Tana Rivera sabe cómo adaptar las propuestas más arriesgadas a un entorno clásico como la Maestranza.

El dos piezas, la apuesta del otoño

Su aparición confirma que los conjuntos coordinados de falda y chaqueta se consolidan como una de las grandes tendencias del otoño 2025. Lejos de ser una opción únicamente práctica, este tipo de looks permiten destacar en los entornos más tradicionales y añadir un punto de modernidad sin perder elegancia.

El look de Tana Rivera. Gtres

El diseño elegido por Tana es también un ejemplo del “color power dressing”, es decir, el uso de tonos vibrantes para elevar un estilismo incluso en los días más grises. Una fórmula sencilla para no pasar desapercibida y que este otoño promete arrasar entre las invitadas.

Un estilo propio

Con esta elección, Tana Rivera dejó claro que su estilo evoluciona con fuerza, combinando referencias clásicas de su entorno familiar —muy ligado a la tradición taurina y flamenca— con guiños a las tendencias internacionales más actuales. El resultado fue un look que unió raíces y modernidad, convirtiéndola en una de las grandes protagonistas de la jornada en Sevilla.

En definitiva, la joven demostró que los dos piezas estampados en tonos vivos serán la clave para destacar este otoño, ya sea en citas sociales como la Maestranza o en eventos más informales.