Tana Rivera sabe que un jersey gris oversize es el básico que no puede faltar en tu armario este invierno

Cuando hablamos de básicos del armario invernal se nos vienen a la cabeza infinidad de prendas, desde abrigos de paño, pasando por botas de caña alta, y por supuesto jerséis de punto. Estos últimos son la opción más fácil de combinar cuando buscamos un resultado pulido sin esfuerzo. Y es que además de ser calentitos y abrigarnos de las bajas temperaturas, son tremendamente favorecedores si se combinan con las prendas y accesorios adecuados.

No nos cansaremos de repetir que la clave de cualquier lookazo está en la forma en la que combinemos prendas y accesorios, y ese es justo uno de los puntos fuertes de los jerséis de punto dependiendo del resto del look podemos conseguir con la misma prenda un resultado casual-chic que uno con aires festivos sin excesos. Al fin y al cabo esa es la magia de un básico, y por eso las mujeres con mejor ojo clínico en moda no conciben sus armarios sin un buen fondo de armario lleno de prendas atemporales. Tana Rivera es una de esas mujeres con una sensibilidad especial a la hora de vestir, lo demuestra cada vez que se deja ver en público, y el cumpleaños de su madre, Eugenia Martínez de Irujo, no iba a ser diferente.

Los jerséis de punto que elevan cualquier estilismo invernal

Llevamos prácticamente todo el año hablando de colores como el burdeos y el marrón chocolate como las estrellas de los estilismos más elegantes, pero hay tonalidades que por muchas "tendencias cromáticas" que se pongan en su camino siempre tienen un hueco en la paleta de las que mejor visten, y entre estos colores se encuentra el gris. Esta tonalidad encuentra su paraíso estilístico en los meses más fríos del año, hay algo en su capacidad de iluminar el rostro que lo vuelve irresistible.

En el caso de Tana, ha apostado por un modelo de corte oversize y cuello redondo ideal para llevar superpuesto de camisas cuando el frío aprieta. Una lección de estilo de la joven que confirma que su pasión por la moda está igual de afinada en los meses de verano como en los de invierno y que vuelve a poner a los jerséis holgados en primera plana cuando buscamos ir abrigadas, cómodas y sin perder un ápice de estilo.

Tana Rivera con jersey gris. @tdelacierva

Tana Rivera y su amor por la moda "made in Spain"

Como buena amante de su país que es, la nieta de la Duquesa de Alba es una gran embajadora de la moda española. Con su última elección vuelve a confirmar que no hace falta recurrir a prendas de la alta costura internacional para lucir elegante y sofisticada. Y es que, debajo de ese jersey gris tan gustoso, Tana llevaba un precioso peto en marrón de lo más favorecedor gracias al talle alto y corte amplio con detalle de pinzas los pantalones. Acompañado de una parte superior con un pronunciado escote en forma de v.

Peto Muriel, de Cherubina (rebajado a 128 euros)

Peto Muriel. Cherubina

El toque final a este estilismo que funcionaría igual de bien para un día de diciembre en la oficina, lo pusieron unos botines en punta de piel en color negro que suman comodidad a un estilismo tremendamente Tana. Muy estiloso, muy favorecedor y muy apropiado para una celebración familiar con mucho encanto.