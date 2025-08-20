'Tank top' blanco + falda pareo negra: el look de Tamara Falcó para presentarnos un nuevo proyecto familiar en honor a su padre

Mientras nosotras seguimos fantaseando con las paradisíacas vacaciones en Maldivas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la hija de Isabel Preysler nos ha sorprendido en sus redes sociales con el anuncio de un nuevo proyecto con alma familiar. Se trata de un nuevo vino de denominación Rueda y con sello ecológico que según exponía en su post de Instagram es todo un homenaje a su padre: "En 1982, mi padre, Carlos Falcó, lanzó su primer vino con una visión clara: unir autenticidad y elegancia. Hoy, junto an mis hermanos, damos un nuevo paso con nuestro primer Rueda ecológico. Fresco, ligero, con la caricia de las flores blancas y la pureza de la naturaleza. Un brindis al espíritu pionero que nos enseñó a innovar sin perder nuestras raíces".

Una nueva aventura vinícola que estamos seguras de que va a ser un éxito como todo lo que rodea a la empresaria y aristócrata. En dicha publicación, además de aparecer degustando una copa del próximo lanzamiento del 'Marqués de Griñón' no hemos podido dejar en fijarnos en el estilismo tan relajado como estiloso de esta. Una nueva lección de buen gusto de Tamara Falcó que comparte desde la comodidad de lo que aparenta ser el jardín de su casa.

El look más casual-chic de Tamara Falcó

Con un estilismo que destila comodidad y sofisticación por donde se mire, Tamara vuelve a demostrar que además de la genética de su madre también ha heredado su estilo pulido aunque ella muchas lo lleve en clave relajada y más contemporánea. La última prueba de ello es este look con los dos básicos que toda mujer debería tener en su armario de verano, una camiseta estilo 'tank top' en color blanco y una falda pareo en negro. Fondo de armario estival sí, inspiración para los últimos días de agosto, también.

Lo que más nos gusta de este conjunto es la versatilidad que rezuman ambas prendas, y es que es uno de estilismos que funciona igual de bien para una reunión familiar relajada como para un paseo romántico bajo las estrellas en cualquier zona costera del territorio nacional, e incluso para una jornada de relax en la playa o la piscina.

Por una parte, tenemos el top blanco sin mangas y escote redondo, una de esas prendas que encapsula como ninguna el carácter minimalista de lujo silencioso que tanto gusta a la Marquesa de Griñón y por otro la falda midi de estilo pareo con nudo y una ligera abertura frontal en un tejido ligero y un favorecedor tono negro. Cada una de estas prendas por separado son un acierto seguro para looks estivales, pero que juntas se convierten en el uniforme casual-chic de las mujeres que más saben de moda como es el caso de Tamara Falcó.