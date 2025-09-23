Telma Ortiz apuesta por Mango con un traje azul pastel que recuerda al estilo de la Reina Letizia

Telma Ortiz ha vuelto a convertirse en protagonista del panorama estilístico gracias a su última aparición pública en Madrid. La hermana de la Reina Letiziaparticipó en la inauguración del festival Centroamérica Cuenta, celebrado en Casa de América, y lo hizo con un look que no pasó desapercibido: un traje de la firma Mango que, además de ser perfecto para la temporada de entretiempo, guarda similitudes con estilismos que ya hemos visto en la Reina.

El look con sello ‘low cost’ que conquista el otoño

Para esta ocasión, Telma se decantó por un traje de lino en color azul pastel compuesto por una chaqueta de manga larga con puños abotonados y un pantalón de corte recto a juego. El conjunto, sencillo pero muy favorecedor, lo completó con un chaleco coordinado en la misma tonalidad, también de Mango, que incluía botones blancos y cierre delantero. Un estilismo elegante, fresco y atemporal, ideal para los días de transición entre el verano y el otoño.

Telma Ortiz. Gtres

Además, la elección de este conjunto no es casual. Telma Ortiz se ha convertido en una auténtica seguidora de las propuestas de Mango, una de las firmas españolas que mejor equilibra tendencia y accesibilidad. Y lo mejor de todo es que este traje todavía está disponible en la web de la marca, incluso con descuento, lo que lo convierte en una opción irresistible para quienes quieran recrear su look.

Un guiño al estilo de la Reina Letizia

El paralelismo con la Reina Letizia es inevitable. La consorte de Felipe VI ha apostado en numerosas ocasiones por trajes en tonos claros para sus compromisos públicos, y uno de los más recordados es el diseño de Adolfo Domínguez que estrenó en 2021 y que ha repetido en distintos actos, combinándolo tanto con zapatillas como con tacones, debido a las molestias que le ocasiona el neuroma de Morton.

En este sentido, la elección de Telma parece un homenaje sutil al estilo de su hermana, con quien comparte gusto por la moda práctica y a la vez refinada. Si Letizia suele inclinarse por diseñadores nacionales que aportan un toque sobrio, Telma recurre a la moda asequible pero con resultados igual de efectivos.

Los complementos: un acierto equilibrado

Para rematar su estilismo, Telma Ortiz optó por unas sandalias transparentes de tacón que estilizan la figura y aportan ligereza al conjunto. En cuanto a las joyas, eligió unos pendientes con topacios azules, que no solo añadieron un toque de sofisticación, sino que también armonizaban con la gama cromática de su traje.

El look de Telma Ortiz. Gtres

El peinado elegido fue natural, con unas ondas suaves que daban frescura al look, un detalle que completaba esa imagen relajada y elegante que Telma quiso transmitir en esta reaparición.

La relación de Telma Ortiz con Mango

No es la primera vez que Telma confía en la firma catalana. Hace apenas unas semanas, en su regreso al trabajo, eligió un vestido de flecos en tono naranja vibrante también de Mango, con un original estampado en azul, blanco y naranja sobre fondo blanco. Una elección mucho más llamativa que la actual, que muestra su versatilidad a la hora de adaptarse a contextos diferentes.

Así, queda claro que Mango se ha convertido en uno de sus grandes aliados de armario, tanto para eventos de carácter formal como para otros de perfil más relajado.

Una apuesta segura para este otoño

La elección de Telma Ortiz demuestra cómo los trajes en colores pastel siguen siendo un comodín perfecto para los meses de entretiempo. Frente a la tendencia de tonos oscuros que suelen dominar el otoño, este azul pastel aporta luminosidad y frescura, sin perder el punto profesional que requiere un acto institucional.

Además, al tratarse de un look asequible y disponible en tienda, se convierte en una propuesta muy atractiva para quienes quieran vestir con la misma sofisticación que una figura cercana a la Familia Real. Con este conjunto, Telma Ortiz refuerza su identidad estilística, siempre en paralelo a la Reina Letizia, pero con una impronta personal que la posiciona como una de las mujeres con más estilo del panorama nacional.