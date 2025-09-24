Tendencias de manicura para otoño 2025: los 5 diseños que veremos por todas partes

El otoño siempre llega con una nueva paleta de colores bajo el brazo. Igual que cambiamos el armario y rescatamos los tejidos de punto o el cuero, también nuestras uñas piden un aire renovado. Y este final de 2025 la manicura se viste de tonos cálidos, intensos y sofisticados que funcionan como el accesorio perfecto para elevar cualquier look, desde unos vaqueros flare hasta un vestido de noche.

Lo dicen las expertas y lo confirma Judith García, fundadora de Mani Cure: los tonos terrosos son los reyes absolutos de la temporada, pero no llegan solos. A su lado conviven rojos cereza, rosas empolvados y destellos dorados. Una carta cromática que convierte cada manicura en un gesto de estilo con tanta fuerza como un bolso icónico.

Los 5 tonos que dominarán el otoño

Estos son los colores que veremos por todas partes en Instagram, pasarelas y los que necesitas tener en cuenta tu próxima cita en el salón.

Verde oliva: atrevido, fresco y con un guiño al street style, es el color con el que nos veremos en uñas cortas y pulidas, muy fashionista.

atrevido, fresco y con un guiño al street style, es el color con el que nos veremos en uñas cortas y pulidas, muy fashionista. Marrón chocolate: el mismo tono que arrasa en moda, trasladado al universo beauty. Sofisticado y versátil.

el mismo tono que arrasa en moda, trasladado al universo beauty. Sofisticado y versátil. Mocha Mousse: la tonalidad estrella del año se cuela en las uñas con un acabado elegante y fácil de combinar.

la tonalidad estrella del año se cuela en las uñas con un acabado elegante y fácil de combinar. Rojo cereza: tras el descanso estival, los rojos regresan con más fuerza. Una elección elegante que nunca falla.

tras el descanso estival, los rojos regresan con más fuerza. Una elección elegante que nunca falla. Rosa pastel: la versión fría del verano, perfecta para las amantes de lo clásico con un twist delicado.

Además, desde Vitry, marca francesa experta en manicura desde 1795, subrayan que el marrón se consolida como el nuevo esencial de la temporada: "Es capaz de sustituir al negro sin perder ni un ápice de elegancia". Su versatilidad lo convierte en el nuevo comodín beauty: funciona con cuero, punto o seda, y aporta ese toque de lujo discreto que tanto buscamos en otoño.

Productos clave para llevar esta temporada

Si quieres que tus uñas reflejen estas tendencias, aquí tienes los esmaltes que marcarán la diferencia este otoño. Desde nudes sofisticados hasta tonos burdeos intensos y acabados perlados, todo lo que necesitas para una manicura perfecta está en esta selección:

816 Pale nude, de Semilac (12,99 euros)

816 Pale nude. Semilac

Un nude intenso y refinado para una manicura discreta pero elegante.

Willow in the wind, de Essie (6,99 euros)

Willow in the wind. Essie

Un verde oliva que vibrante con matices amarillos, refrescante y equilibrante.

047 Pink peach milk, de Semilac (10,99 euros)

047 Pink peach milk. Semilac

Un rosa con el punto justo de dulzura y energía, inspirado en un batido de melocotón.

029 Espresso, de Semilac (10,99 euros)

029 Espresso. Semilac

Un café oscuro con carácter, perfecto para estilismos potentes.

Suzi, the first lady of nails, de OPI (16,80 euros)

Suzi, the first lady of nails. OPI

El verde oliva más sofisticado, elegante y urbano, perfecto para uñas cortas y minimalistas.

478 Vino tinto, de Semilac (10,99 euros)

478 Vino tinto. Semilac

El rojo vino más intenso y sofisticado, ideal para citas nocturnas.

283 Baking time, de Semilac (10,99 euros)

283 Baking time. Semilac

Un chocolate cálido y elegante, versátil para día y noche.

Red carpet, sephora collection, de Sephora (4,99 euros)

Red carpet sephora collection. Sephora

Rojo clásico y atemporal, un básico de fondo de neceser que vuelve cada otoño.

942 Jelly cola, de Semilac (10,99 euros)

942 Jelly cola. Semilac

Un marrón intenso que recuerda al tono de la icónica Coca-Cola.

Este otoño 2025 las tendencias confirman que las manicuras ya no son un simple accesorio, sino toda una declaración de estilo. Los tonos marrones sustituyen al negro, los rojos intensos regresan con fuerza y los diseños rosa pastel añaden ese toque de feminidad que nunca falla. La clave está en elegir el color que mejor hable de ti. Porque, al fin y al cabo, tus manos siempre cuentan tu historia… y esta temporada lo harán con más estilo que nunca.