Ya no tienes que irte a A Coruña para disfrutar de ‘El Apartamento’: así es el nuevo Zara de Serrano con cafetería incluida

El nuevo Zara Serrano 23,o lo que es lo mismo, el templo de Sofía Hamela y Carlos Peguer, ha abierto sus puertas y esta mañana he tenido la oportunidad de descubrirlo antes que nadie. A las 10:30 de la mañana entraba en este nuevo espacio icónico de Inditex, cuando todavía estaba cerrado al público general y la expectación en la calle ya era máxima: a partir de las 12, la gran reapertura prometía convertirse en todo un acontecimiento en Madrid.

Y puedo confirmarlo: Zara Serrano 23 no es solo una tienda, es una experiencia sensorial pensada para redefinir la forma de comprar moda. Con cerca de 2.400 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, este concepto presenta la nueva visión de la firma, combinando tecnología, diseño y sostenibilidad. Es imposible no sentir que estás en uno de los espacios más exclusivos de la ciudad. El rediseño del edificio ha sido concebido por Elsa Urquijo Arquitectos, colaborador habitual de los proyectos de diseños del grupo presidido por Amancio Ortega, y rinde homenaje a la arquitectura castellana a través de materiales nobles como ladrillo, maderas recuperadas, hierro, cerámica y arcilla.

El gran atractivo: “El Apartamento”

Uno de los secretos mejor guardados de esta reapertura es la llegada de “El Apartamento” a Madrid. Hasta ahora, este concepto solo existía en A Coruña, pero ahora podemos disfrutarlo sin movernos de la capital. Situado en la cuarta planta, se trata de un espacio de 400 m² diseñado para sentirte como en casa: salones amplios, sofás de lino, iluminación cálida, detalles de decoración minimalista y una cuidada selección de piezas exclusivas de Zara y Zara Home.

El apartamento. Cortesía de Zara

Aquí conviven ediciones limitadas, colecciones cápsula, piezas artesanales y antigüedades únicas que elevan el nivel de la experiencia de compra. Todo está pensado para que el cliente se mueva como en un apartamento privado, recorriendo distintos ambientes y disfrutando de un trato mucho más personalizado.

La cafetería que convierte la experiencia en única

Por primera vez, este Zara Serrano 23 incorpora una cafetería propia, un rincón perfecto para hacer una pausa entre compras y disfrutar de un café con repostería, en colaboración con un socio local. Este detalle, sumado a la atmósfera cálida y acogedora de El Apartamento, convierte la visita en un auténtico plan de ocio en pleno corazón del barrio de Salamanca.

La cafetería junto a Balbisiana. Cortesía de Zara

Además, este espacio incluye una cafetería, que, a diferencia de Zacaffé, en cada ciudad abre de la mano de operadores de restauración locales; en el caso de la tienda de Serrano, es la pastelería Balbisiana la que presta el servicio.

Innovación, sostenibilidad y tecnología

La reapertura trae consigo un concepto de tienda más digital y más eficiente. Incluye cajas asistidas, estaciones automáticas de recogida de pedidos online, devoluciones exprés y un sistema que permite gestionar hasta 1.560 paquetes diarios. Además, la tienda incorpora los últimos avances en eficiencia energética, con iluminación LED de bajo consumo y materiales sostenibles, consolidando el compromiso de Zara con la moda responsable.

Zara Serrano 23. Cortesía de Zara

Con la reapertura de Serrano, Zara suma el tercer Apartamento a su red, tras el concepto instalado en A Coruña y en la tienda de Zara Home de Rue du Bac en París. La nueva boutique aspira a reforzar la estrategia de la marca por elevar su posicionamiento de imagen y colecciones, así como ampliar su apuesta por ubicaciones estratégicas y de gran formato.

El nuevo Zara de Serrano. Cortesía Inditex.

Después de recorrerlo, puedo asegurarte que Zara Serrano 23 marca un antes y un después en la experiencia de compra en Madrid. Un espacio donde la moda, el diseño y la tecnología conviven con un nuevo estilo de vida: aquí no solo se compra, se disfruta.