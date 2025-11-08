Del top de plumas al vestido satinado, todos los looks que llevó Rosalía en Los40 Music Awards 2025

Desde que hace unas semanas la cantante catalana anunciara por sorpresa en la madrileña Plaza de Callao el lanzamiento de un nuevo álbum al que bautizó como "Lux" no se hablaba de otra cosa. ¿Con qué nos sorprenderá Rosalía en su cuarto trabajo de estudio? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos, y cuando ya pudimos escuchar "Berghain" el single con el que decidió abrirnos boca antes del lanzamiento oficial, estaba claro, no habíamos estado ante algo similar desde hacía mucho tiempo. Pero, por algo la artista es una de las grandes estrellas y no solo en el plano musical sino en el de la moda.

Se podría decir que ambas disciplinas son puro arte y eso es básicamente todo lo que derrocha Rosalía allá donde va, en los últimos meses veníamos comentando que la artista estaba en su era blanca, y es que todos y cada uno de los estilismos con los que la veíamos en las alfombras eran de esta tonalidad, pues bien, en la noche de ayer en Los40 Music Awards dijimos adiós a esta era, para adentrarnos en otra totalmente opuesta. ¿Y cuál es la tonalidad cromática más alejada del blanco? El negro.

Los 3 looks de Rosalía en Los40 Music Awards

Todo el mundo está hablando del estilismo de Balenciaga elegido por la cantante en la alfombra roja del Teatro Roig, pero como la estrella que es, no solo nos regaló un look, sino 3. Así es, look de alfombra roja, look para presentar "Reliquia" en directo y look para recoger el premio "Global Icon". Y por supuesto a nosotras no nos quedaba otra que analizar uno por uno y celebrar la nueva era de Rosalía y su halo rubio. Así es, haciendo un guiño a la estética de "Lux" la cantante apareció con melena XXL suelta y algo que quizás no te dieras, pero sus estilistas dibujaron una especia de halo en la parte superior de su cabeza.

Plumas y estética vanguardista

El look de Rosalía. Gtres

Rosalía volvió a demostrar por qué no solo es una estrella de la música, sino también un fenómeno de estilo. En la alfombra roja de Los40 Music Awards 2025, la artista se decantó por un conjunto firmado por Balenciaga con crop top de plumas negras y falda de tafetán XXL, una combinación que condensaba toda la teatralidad y el magnetismo de su nueva etapa. Las gafas joya XXL pusieron el broche futurista. Dando como resultado, un look tan inesperado como impactante que anuncia la nueva era de Rosalía: más oscura, más poderosa y más sofisticada que nunca.

Corsé y tul con aires románticos

Gala de LOS40 Music Awards 2025 Los40 Agencia EFE

El momento más icónico de la noche (y el más esperado por los asistentes) llegó con su interpretación de "Reliquia", el tema que eligió para presentar en directo por primera vez al mundo "Lux", su nuevo álbum. Sobre un escenario envuelto en luces cruzadas y simbolismo religioso, Rosalía apareció con un vestido corsé de tul y organza en tonos nude y negro, con una falda en degradado y aplicaciones de encaje que parecían levitar con el movimiento. Un estilismo de inspiración barroca y alma gótica que acompañó a la perfección la intensidad emocional de su voz.

La elegancia satinada más sofisticada

Para cerrar la noche y recoger su premio "Global Icon", la artista optó por un look completamente opuesto: vestido negro satinado, escote corazón y silueta al cuerpo, una oda al minimalismo más sofisticado. Sin ornamentos, sin artificio, solo la fuerza de su presencia y esa melena suelta y brillante que enmarca su nueva imagen. Fue el broche de oro a una velada donde la catalana no solo cantó, sino que confirmó que su nueva etapa (la era Lux) es tan poderosa visualmente como musicalmente.