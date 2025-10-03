El último look de Rosalía en París que confirma su reinado blanco: Schiaparelli la viste de Hollywood clásico

Rosalía se ha convertido en uno de los grandes iconos de la moda internacional, y una vez más lo ha demostrado en la Semana de la Moda de París. La cantante catalana asistió al desfile de Schiaparelli y, fiel a su estilo rompedor, volvió a captar todas las miradas con un estilismo que fusiona teatralidad, sofisticación y un guiño al Hollywood más clásico.

La artista apostó todo al blanco, un color que está marcando sus últimas apariciones públicas y que parece ser también una declaración estética de lo que será su próximo álbum. Para esta ocasión, Rosalía lució un vestido con escote off shoulder, confeccionado en un tejido semitransparente que dejaba entrever sutilmente la piel. La prenda, de inspiración old Hollywood, destacaba por sus drapeados estratégicos, conseguidos mediante aros en dorado que daban forma al cuerpo con una silueta etérea y muy femenina.

El toque más impactante del conjunto fue, sin duda, el abrigo de pelo blanco que completaba el look. De gran volumen y textura esponjosa, se convirtió en la pieza protagonista, aportando dramatismo y sofisticación. Este detalle trasladó el outfit a un terreno casi escultural, fiel al ADN surrealista de la maison Schiaparelli bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry.

Una aparición que confirma su papel como musa de la moda

Rosalía no solo brilló en el desfile por su estilismo, sino también por su cercanía con otras grandes figuras de la moda y el espectáculo. En el front row compartió protagonismo con Kylie Jenner, Chiara Ferragni y otras habituales de la firma, consolidándose como una de las clientas y amigas más influyentes de la maison.

El look de Rosalía en París. Gtres

La cantante posó con naturalidad a la entrada del desfile, desatando la euforia entre los fans que la esperaban en París. Sus seguidores no tardaron en viralizar imágenes y vídeos del momento, bautizándola en redes sociales con el apodo de “La Diosalía”, un reflejo del magnetismo que despierta cada vez que aparece en público.

Schiaparelli y la continuidad del éxito

La colección presentada por Daniel Roseberry para la temporada primavera-verano 2026, bajo el título Dancer in the Dark, volvió a confirmar la buena sintonía entre el diseñador estadounidense y la histórica casa de moda. Frente a los recientes cambios de directores creativos en otras grandes firmas, Schiaparelli mantiene una línea coherente y exitosa, y contar con Rosalía en su primera fila refuerza ese discurso de estabilidad y vanguardia.

El look blanco elegido por la artista es también un guiño a esa fusión entre pasado y presente: la elegancia del Hollywood clásico reinterpretada bajo una visión contemporánea y maximalista. Una apuesta que encaja a la perfección con la personalidad de Rosalía, capaz de moverse con la misma fuerza entre la música, la moda y el arte.

El look de Rosalía. Gtres

En definitiva, Rosalía volvió a demostrar que no solo es una estrella de la música, sino también un referente indiscutible de estilo. Su aparición en París confirma que cada look suyo se convierte en conversación global y que, cuando se trata de marcar tendencia, ella siempre va un paso por delante.