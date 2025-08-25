Los vaqueros rotos que odian nuestras madres son los favoritos de Amelia Bono (y están en Bershka por 30 euros)

Amelia Bono acaba de revolucionar las redes sociales con una de las prendas que tiene todas las papeletas que volverá a nuestro fondo de armario. Eso sí, lo cierto es que se trata de una sorpresa para todos, pero que ofrece un toque cañero y moderno al estilismo. Las tendencias de otoño 2025 están cada vez más claras, como el estampado de lunares, las chaquetas de ante o los pantalones bombachos. Y hablando de pantalones, por supuesto, los vaqueros también seguirán estando presentes en nuestro día a día, sobre todo, los de pernera ancha, pero con un añadido más que hemos visto en los Instagram Stories de Amelia Bono.

A lo largo del verano hemos descubierto un sinfín de prendas, accesorios o calzados perfectos, sin olvidarse de darnos las dosis diarias de moda. Pues bien, si hace escasos días nos deleitó con unas bermudas con flores bordadas, ahora nos ha recordado que volveremos a confiar en unos vaqueros anchos rotos. Un esencial al que todos acudíamos hace cuestión de años y que ahora vuelve con más fuerza que nunca. Amelia Bono es toda una sabia de la moda compartiéndonos esta fotografía de hace tres años, puesto que ha sabido interpretar de la mejor manera lo más llevado de la Semana de la Moda de Copenhague. Porque spoiler, ha sido una de las prendas que más hemos visto en la ciudad nórdica por parte de las invitadas. Ahora es la celebridad quien nos ha dado de nuevo su fórmula estrella para aquellas que tienen miedo a sumarse a los vaqueros rotos.

Cómo llevar los vaqueros anchos rotos como Amelia Bono

Como decíamos, Amelia Bono ha recordado que volveremos a llevar los vaqueros rotos. Son una prenda revolucionaria, puesto que existe un team que los ama y otra que los odia. Por nuestra parte, en la sección Lifestyle de La Razón es un sí rotundo. En su caso, los ha combinado con un top básico de tirantes, cuello ligeramente redondo y perfectamente ajustado a la silueta junto con un sombrero de paja, un bolso de mano grande y múltiples accesorios. Entre ellos, destacamos joyería maximalista como pendientes de aro, gargantilla metálica, múltiples pulseras o un cinturón delgado multicolor.

Amelia Bono con vaqueros rotos. Instagram @ameliabono

Vaqueros rotos, de Bershka (30 euros)

Vaqueros rotos. Bershka

Ahora mismo, podemos encontrar muchos modelos de vaqueros rotos anchos, como este de Bershka que actualmente lo está disponible en todas las tallas por 28 euros. Una propuesta de lo más similar al diseño de Amelia Bono.