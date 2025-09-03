Los vaqueros de Zara que Vicky Martín Berrocal ha fichado y que van a arrasar por menos de 30 euros

El final del verano siempre marca el regreso a la rutina y, con él, la búsqueda de prendas que nos ayuden a renovar el armario. Vicky Martín Berrocal lo tiene claro: los vaqueros son la base perfecta para crear looks cómodos, actuales y con mucho estilo. La diseñadora y presentadora ha compartido en sus redes sociales el que ya es su uniforme de trabajo para este septiembre, y sus seguidores han tomado buena nota: unos jeans de Zara que prometen convertirse en todo un éxito de ventas.

Los vaqueros que estilizan y combinan con todo

Se trata de un modelo relaxed fit de tiro alto, bajo con vuelta y efecto lavado, que aporta un aire desenfadado pero elegante al mismo tiempo. Con un precio de 29,95 euros, estos vaqueros destacan por su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y situaciones. Su diseño recto y ligeramente holgado permite conseguir un look favorecedor y cómodo, perfecto para el día a día, ya sea en la oficina o en planes informales.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

Vicky los combina con una camisa negra básica de Zara, creando un estilismo minimalista y sofisticado que es fácil de replicar. Además, remata el conjunto con unas bailarinas de estampado animal en punta, que aportan un toque atrevido y actual al look.

Cómo llevarlos en tu día a día

Los vaqueros relaxed fit son una de las grandes apuestas de esta temporada y Vicky Martín Berrocal lo confirma con su elección. Su diseño permite infinitas combinaciones:

Con camisas blancas y mocasines para un resultado clásico y pulido.

Con blazers oversize y tacones para un aire más elegante.

O con sudaderas y sneakers si buscas un look relajado de fin de semana.

La clave está en que este modelo consigue estilizar la silueta gracias a su corte recto, mientras que el bajo vuelto añade un efecto visual que alarga la pierna. Sin duda, es una prenda que eleva cualquier estilismo sin perder la comodidad.

Jeans. Zara.

Vicky marca tendencia en la vuelta a la oficina

Con más de un millón de seguidores, cada elección de Vicky Martín Berrocal genera impacto inmediato. En esta ocasión, su apuesta por estos jeans de Zara los posiciona como una de las compras imprescindibles del otoño. La diseñadora demuestra que no hace falta recurrir a prendas complicadas para conseguir un look perfecto: los básicos bien elegidos pueden convertirse en los grandes protagonistas.

La combinación de estos vaqueros con prendas neutras y complementos con personalidad es la fórmula definitiva para acertar en la vuelta al trabajo. Un estilismo sencillo, atemporal y con el sello de Vicky, que sabe cómo adaptar las tendencias a su estilo propio.