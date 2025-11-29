Los vaqueros de Zara sí son para las Navidades, 3 fichajes de Rocío Osorno que lo confirman

Si todavía piensas que unos pantalones vaqueros no pueden hacerte el look estas Navidades es hora de cambiar ese pensamiento. Y es que, desde hace tiempo este tipo de pantalones dejaron ser vistos únicamente como los reyes de los estilismos relajados para convertirse en protagonistas inesperados de looks de alfombras rojas o eventos formales y que quieres que te digamos nosotras no podemos estar más contentas con este cambio de paradigma. Al parecer no somos las únicas con este pensamiento, una de las prescriptoras de estilo más importantes de nuestro país lo confirma.

"Con un top mono y unos zapatos o botines de tacón cómodo se puede ir estupendísima sin complicarnos la vida demasiado." Estas han sido las palabra de Rocío Osorno en redes sociales mientras compartía su selección de los vaqueros más ideales para ir divina estas Navidades sin esfuerzo. Una recopilación de modelos de Zara que van desde los clásicos jeans rectos de tiro alto pasando por los tan en tendencia "barrel" o los ultra favorecedores de corte wide leg. Y que estamos seguras de que te van a salvar en más de una ocasión a lo largo de la temporada festiva que se avecina.

Los vaqueros, el aliado inesperado que elevará tus mejores looks de Navidad

La Navidad ya no se viste solo de lentejuelas y terciopelo. Cada año vemos más y más propuestas que apuestan por un enfoque relajado, moderno y tremendamente estiloso. Y ahí los vaqueros demuestran que también son capaces de elevar hasta los looks más festivos.

Lejos de restar formalidad, unos jeans bien elegidos pueden aportar ese aire actual que equilibra a la perfección cualquier look de noche. Combinados con tops especiales, bodies brillantes, camisas semitransparentes o incluso piezas joya, los vaqueros se convierten en un comodín tan versátil que puede funcionar igual de bien en una cena con amigas, un plan improvisado o incluso un evento navideño que pida ir arreglada pero sin caer en lo exagerado.

La clave está en elegir cortes que estilicen, colores que sumen elegancia y prendas superiores que aporten el toque festivo. Rocío Osorno lo demuestra con la maestría que la caracteriza. Y es que no se puede tener mejor maestra de ceremonias que la sevillana. Sus recopilaciones navideñas son de las más seguidas y deseadas por miles de mujeres de toda España.

Los fichajes de Rocío Osorno en Zara: tres vaqueros que te harán el look sin esfuerzo

La selección de Rocío es, literalmente, una guía práctica de los jeans navideños más favorecedores de Zara. Estos 3 son nuestros favoritos dentro de todos sus fichajes.

Jeans trf rectos tiro alto (25,95 euros)

Jeans trf rectos tiro alto. Zara

Los vaqueros perfectos para estilizar sin renunciar a la comodidad. El tiro alto recoge y define la silueta, mientras que la pierna recta aporta equilibrio visual y una elegancia discreta que funciona con todo. Desde bodies satinados hasta tops metalizados, estos jeans son el comodín definitivo.

Jeans trf extra wide leg tiro alto (35,95 euros)

Jeans trf extra wide leg tiro alto. Zara

La pierna muy ancha crea un efecto piernas infinitas y añade ese toque sofisticado que tanto gusta esta temporada. En azul oscuro son una opción impecable para looks de noche sin perder ese punto relajado que hace que todo parezca mucho más moderno.

Jeans zw collection barrel tiro medio (35,95 euros)

Jeans zw collection barrel tiro medio. Zara

Los barrel están siendo una de las tendencias clave del año, y Rocío confirma que seguirán muy presentes en Navidad. La forma redondeada de la pierna, combinada con el efecto lavado, aporta un aire desenfadado pero rotundamente estiloso. Y según confesaba la propia Rocío sus favoritísimos de todos los que ha fichado.

El estilismo navideño definitivo según Rocío Osorno: un top especial, tacón cómodo y vaqueros

¿La receta perfecta para acertar estas Navidades? Rocío lo ha dejado claro: un top mono y unos zapatos o botines de tacón cómodo. Ella misma lo demuestra con un look impecable protagonizado por un body semitransparente de Zara (ya agotado) que combina con salones afilados y un clutch joya.