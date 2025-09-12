Si vas a llevar vaqueros blancos en septiembre, que sea con estos looks aprobados por ‘insiders’

Los vaqueros blancos ya no son solo una prenda de verano. Esa regla no escrita que los relegaba a los meses más cálidos ha quedado atrás gracias al street style y a las 'insiders' de moda que han demostrado que funcionan igual de bien en septiembre (y mucho más allá). La clave está en cómo combinarlos: con texturas de transición, tonos neutros y un aire 'effortless' que suaviza la entrada al entretiempo.

El denim blanco, en todas sus versiones, se convierte en ese comodín perfecto para crear looks pulidos, luminosos y con un punto chic incluso cuando el clima aún no se decide entre calor y fresquito. Desde cortes 'flare' que alargan la silueta hasta modelos barrel o 'wide leg' que ponen la comodidad en primer plano, este septiembre los vaqueros blancos son la base sobre la que construir estilismos que van directos a tu carpeta de inspiración.

Los vaqueros blancos que querrás llevar esta temporada

Si en verano los llevamos con sandalias y tops ligeros, septiembre nos invita a mezclarlos con camisas de algodón, jerséis finos o blazers que aportan estructura. El contraste entre la frescura del blanco y la calidez de las prendas de entretiempo crea ese equilibrio perfecto que tanto nos gusta. Además, el blanco potencia cualquier accesorio: desde un cinturón negro que define la cintura hasta mocasines clásicos pasando por bailarinas joya o un pañuelo a la cintura para completar el look con un toque sofisticado.

A continuación hemos seleccionado los 6 diseños más interesantes del momento para que encuentres el que mejor encaje con tu estilo, disponibles en Zara, Stradivarius Kiabi, Renatta&go y Massimo Dutti.

Jeans ZW collection full length tiro alto, de Zara (35,95 euros)

Jeans ZW collection full length tiro alto. Zara

El clásico elevado a su máxima expresión. Corte recto, talle alto y un blanco roto que suma sofisticación sin perder versatilidad. Perfectos para llevar con camisas masculinas y mocasines.

Jeans trf wide leg cintura cruzada tiro alto, de Zara (35,95 euros)

Jeans trf wide leg cintura cruzada tiro alto. Zara

La cintura cruzada da un aire renovado y juega con ese efecto vientre plano. Combínalos con un top minimalista y unas sandalias de piel.

Jeans flare low waist, de Stradivarius (25,99 euros)

Jeans flare low waist. Stradivarius

El guiño dosmilero en su versión más actual. Favorecen la silueta y funcionan genial con un 'crop top' o un cárdigan ajustado para un aire nostálgico pero sofisticado.

Vaquero barrel, de Kiabi (22,00 euros)

Vaquero barrel. Kiabi

Para quienes priorizan comodidad sin renunciar al estilo. Su corte redondeado y relajado es ideal para looks de día con camisetas básicas y deportivas blancas.

Jeans anillas laterales, de Renatta&Go (49,95 euros)

Jeans anillas laterales. Renatta&go

La versión más fashionista. Los aros metálicos en el lateral los convierten en la pieza central de cualquier look con un aire muy 'cowgirl'. Llévalos con prendas neutras para dejar que hablen por sí solos.

Jeans slim fit tiro medio, de Massimo Dutti (49,95 euros)

Jeans slim fit tiro medio. Massimo Dutti

El eterno básico depurado. Ajustados, elegantes y fáciles de combinar, son la opción perfecta para quienes buscan un vaquero blanco que funcione igual en la oficina que en un plan afterwork.

Cómo combinarlos como una experta

Los vaqueros blancos admiten tantas fórmulas como estilos personales. Este septiembre, inspírate en las tus prescriptoras favoritas y prueba los siguientes combos:

Con americana estructurada: añade un blazer oversize y zapatos de tacón sensato para un look pulido con cero esfuerzo.

ideal para esas tardes más frescas, sobre todo en clave monocromo blanco y beige.

ideal para esas tardes más frescas, sobre todo en clave monocromo blanco y beige. Con cinturón negro y mocasines: un toque masculino que aporta carácter sin restar feminidad.

un toque masculino que aporta carácter sin restar feminidad. Con top romántico: blusas con volantes, camisas abotonadas o tops lenceros funcionan de maravilla al contrastar con el aire relajado del denim.

Y es que, como ya sabrás lo mejor de los vaqueros blancos es su capacidad camaleónica: pueden ser el lienzo perfecto para un look minimalista o el contrapunto neutro a un accesorio llamativo. Este septiembre, inspírate en las insiders y haz de ellos tu nueva base de armario para looks que respiran frescura, estilo y un guiño sofisticado que nunca falla.