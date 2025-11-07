El vestido burdeos de Ayuso que mejor sienta a cualquier invitada: diseño de Vicky Martín Berrocal y efecto tipazo inmediato

Isabel Díaz Ayuso se dejó ver anoche en el 10º aniversario de OK Diario con uno de esos looks que no pasan desapercibidos. Para la ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid apostó por un vestido burdeos de la firma Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal, una diseñadora que forma parte habitual de sus elecciones más acertadas. La elección no fue casual: se trata de un diseño que equilibra elegancia clásica y tendencia actual de una forma natural y favorecedora. Un diseño que estrenó a principio de año, actualmente el modelo se encuentra agotado debido al éxito que tuvo tras su aparición.

Un diseño pensado para estilizar con naturalidad

El vestido, Margarita, destaca por su escote Bardot, uno de los más favorecedores de la temporada. Deja los hombros al descubierto, enmarca la clavícula y aporta ese toque femenino y sugerente sin caer en el exceso. Ayuso remató la intención del escote con su melena suelta, ondulada y con volumen suave, que le suma frescura y naturalidad al conjunto.

El look de Ayuso. Gtres

El color burdeos que suma elegancia sin esfuerzo

Uno de los puntos clave del look es el tono burdeos profundo del vestido. Es un color muy de otoño-invierno, sofisticado y con una presencia elegante que funciona tanto en actos de tarde como de noche. No busca llamar la atención por estridencia, sino por empaque. Es el tipo de tonalidad que ilumina la piel y proyecta elegancia sin necesidad de adornos adicionales.

Confeccionado en punto estructurado, el vestido se ciñe al cuerpo de forma suave, marcando la figura sin resultar incómodo. Las costuras horizontales que atraviesan la prenda ayudan a estilizar visualmente el torso y el largo midi aporta equilibrio y modernidad. Es la prueba de que una prenda sencilla, cuando está bien construida, puede convertirse en un acierto absoluto en cualquier evento.

Un vestido que se convirtió en objeto deseado

El diseño voló de la web poco después de que Ayuso lo luciera, confirmando que cumple con esa fórmula que tantas buscamos cuando tenemos un evento: cómodo, favorecedor, elegante y con un toque tendencia. Un auténtico fondo de armario que, como ella ha demostrado, funciona año tras año.