El vestido de encaje (y madre orgullosa) de Paula Echevarría es el más favorecedor para las últimas noches de verano

Este domingo, 17 de agosto ha sido uno de los días especiales de lo que llevamos de año para Paula Echevarría, su pequeña Daniella cumplió 17 años y por supuesto tanto madre como hija no dudaron en derrochar estilo sin esfuerzo en una noche de calor en Marbella. En los últimos meses, la presencia de Daniella es cada vez más latiente en la esfera social, se podría decir que el estreno en sociedad de esta tuvo lugar el pasado 4 de junio en un evento de noche donde todos los flashes se centraban en los espectaculares vestidos con los que tanto madre como hija sorprendieron en la alfombra roja.

Para esta ocasión Daniella apostó por un vestido asimétrico de color negro a la altura de las circunstancias, mientras que la actriz asturiana llevó un vestido también de corte de asimétrico pero en su caso de color rojo, una de las tonalidades más utilizadas por la actriz en la temporada estival 2025 junto al blanco. Porque sí, Paula es tan consciente como nosotras de que el rojo es de esos colores que mejor realzan el bronceado. Actualmente, tanto madre como hija se encuentran disfrutando de los últimos días de agosto en uno de los destinos preferidos por las famosas, Marbella, allí Paula Echevarría celebró hace tan poco más de una semana su 48 cumpleaños y ahora ha sido el turno de la benjamina.

Los vestidos de encaje de Paula y Daniella en Marbella

Cada una con un estilo diferente, pero las dos defendiendo una de las tendencias del verano 2025 por excelencia: el encaje. La cumpleañera eligió un modelo ideal para las noches de verano. De color blanco, tirantes anchos, escote corazón con ligeras transparencias con bordados y de largo maxi que combinó con sandalias planas marrones. Uno de esos vestidos de aire ibicenco que te resuelven el look en 5 minutos y que realzan ese bronceado tan trabajado en los últimos meses. Por su parte Paula Echevarría, apostó por un diseño palabra de honor también de corte maxi, ajustado en la parte de arriba y con un poco de vuelo en la parte del cuerpo. ¿La elección cromática de la madre? Un muy favorecedor naranja/coral que resalta la piel morena de la actriz a las mil maravillas. Y sí también cuenta con detalles de encaje en la falda. Madre e hija también coincidieron en la elección de calzado, aunque las sandalias planas de Paula eran de estilo joya y no tan minimalistas como las de su hija.

Paula Echevarría y su hija Daniella. @pau_eche

Dos estilismos muy similares, pero a la par muy distintos que son la prueba definitiva de que el buen gusto también se hereda. Estamos seguras de que en los próximos seguiremos viendo a madre e hija derrochar estilazo juntas. Mientras tanto nos quedamos con esta estampa veraniega y sus espectaculares vestidos, o lo que es lo mismo la inspiración perfecta para terminar el verano con matrícula en estilo.