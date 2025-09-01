El vestido floral de Tamara Falcó que arrasa: así lo lleva en su noche de fiesta en Cádiz con Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, esta vez durante una exclusiva fiesta en Cádiz a la que acudió acompañada de Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón eligió para la ocasión uno de los diseños más especiales de su nueva colección cápsula para Pedro del Hierro, confirmando su impecable sentido del estilo y su capacidad para marcar tendencia en cualquier escenario.

Con el verano acercándose a su final, Tamara nos deja una nueva propuesta que reúne romanticismo, sofisticación y frescura, perfecta para los últimos días de calor y para los eventos más especiales de septiembre.

El vestido que está arrasando: print floral y mangas abullonadas

El look de Tamara Falcó pertenece a su última cápsula TFP x Pedro del Hierro, una colección diseñada personalmente por ella, que busca reinterpretar la elegancia atemporal con toques modernos. En Cádiz, la socialité apostó por un vestido midi con estampado floral verde, palabra de honor y mangas abullonadas extraíbles que aportan volumen y un aire de dramatismo muy actual.

El look de Tamara. Instagram @tamara_falco

Este diseño equilibra a la perfección el espíritu veraniego con un punto sofisticado, convirtiéndose en una pieza versátil y favorecedora para eventos de día o de tarde. Ideal para un cóctel al atardecer o una fiesta bajo las estrellas, su silueta romántica y los detalles cuidados lo convierten en uno de los más deseados de la colección.

La filosofía detrás de su nueva cápsula

Tal y como explicó la propia Tamara en la presentación de la colección, su objetivo era crear prendas que inspiraran seguridad, feminidad y estilo sin esfuerzo. “Cuando te vistes para conquistar el día… y lo consigues. No es solo ropa, es actitud: sentirse guapa, segura y capaz de todo”, confesó.

La cápsula incluye vestidos, conjuntos y piezas atemporales que combinan comodidad y tendencia, apostando por cortes versátiles, tejidos fluidos y prints que funcionan tanto para un evento elegante como para una velada más informal. Este vestido floral, sin duda, se ha convertido ya en el favorito de la colección.

Tamara, inspiración de estilo y éxito

La marquesa de Griñón sigue demostrando que es una de las mujeres más influyentes de la moda española. Su colaboración con Pedro del Hierro se ha posicionado como una de las más exitosas de la temporada, gracias a propuestas elegantes, fáciles de llevar y con sello propio.

El look de Tamara Falcó con vestido de su colección. Instagram @tamara_falco

En Cádiz, su look no solo reflejaba su esencia romántica, sino también el carácter sofisticado y chic que la define. Una apuesta segura para quienes buscan prendas especiales que combinen tendencia, personalidad y atemporalidad.