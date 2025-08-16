El vestido de lujo que Tamara Falcó lleva para una cita romántica en Maldivas (y ahora está rebajado al 50%)

Tamara Falcó continúa compartiendo con sus seguidores momentos mágicos de su escapada romántica a las islas Maldivas. En esta ocasión, la marquesa de Griñón publicó varias imágenes de una velada muy especial: una noche de sushi bajo las estrellas, en un entorno idílico iluminado por decenas de lámparas colgantes que creaban un ambiente de ensueño. Pero, como es habitual en ella, el look elegido para la cita acaparó toda la atención.

Con este estilismo, Tamara Falcó no solo reafirma su estatus como referente de moda en España, sino que demuestra que incluso las prendas más exclusivas pueden ser accesibles si sabemos aprovechar las rebajas. Y es que, aunque la noche en Maldivas fue mágica, el vestido se ha convertido en el verdadero protagonista de la velada.

Un vestido de lujo, ahora a mitad de precio

La hija de Isabel Preysler apostó por un vestido largo de estilo bohemio y romántico firmado por la prestigiosa marca Agua by Agua Bendita, confeccionado artesanalmente en Medellín (Colombia). Esta firma, conocida por su trabajo con artesanas locales y su exquisito cuidado por los detalles, es una de las favoritas de las amantes de la moda sostenible y de lujo.

El diseño, de escote halter atado al cuello, destaca por su base en tono claro decorada con un delicado estampado floral en verde y suaves toques de naranja. La falda, con caída fluida y volantes en diferentes alturas, aporta movimiento y un aire fresco perfecto para una noche tropical. El forro está confeccionado en 100% algodón, lo que garantiza comodidad y transpirabilidad incluso en climas cálidos como el de Maldivas.

Este modelo, cuyo color oficial recibe el nombre de Mint en la paleta del diseñador, pertenece a la nueva temporada y originalmente tenía un precio de 800 euros. Sin embargo, actualmente puede encontrarse en la web de MyTheresa con un 50% de descuento, quedando en 400 euros. Una oportunidad de oro para quienes quieran invertir en una prenda atemporal, versátil y con un marcado carácter artesanal.

El toque relajado pero elegante de Tamara

Para completar su look, Tamara optó por unas sandalias planas tipo sliders en tono neutro, perfectas para caminar por la arena sin renunciar al estilo. Su maquillaje, mínimo y natural, y el pelo recogido en una coleta baja, reforzaron ese equilibrio entre elegancia y sencillez que caracteriza su estilo personal. La elección no pudo ser más acertada para el escenario: una cena íntima a la luz de las estrellas, con el sonido del mar de fondo y una iluminación mágica. El vestido, con su aire etéreo y romántico, parecía hecho a medida para esa noche.

Vestido estampado. Agua by agua bendita

Además de su evidente belleza, este look es un ejemplo de cómo se puede unir lujo y sostenibilidad. Agua by Agua Bendita no solo destaca por su estética cuidada, sino también por su compromiso con la producción ética y el trabajo justo para las comunidades artesanas. Algo que, cada vez más, valoran las consumidoras de moda de alto nivel.