El vestido de lunares más lady de Georgina Rodríguez que ya es la gran tendencia del otoño 2025

Georgina Rodríguez vuelve a situarse en el centro de todas las miradas con un estilismo que ya es tendencia este otoño. La modelo e influencer ha compartido en sus redes sociales imágenes de la campaña de su nuevo perfume, Sense Forever, donde luce un look de inspiración retro que combina glamour, sofisticación y feminidad a partes iguales.

El protagonista absoluto es un vestido blanco de lunares negros, un clásico del armario que Georgina reinterpreta de manera magistral para mostrar una imagen poderosa y refinada. Con escote en pico, manga larga y lazada al pecho, la pieza se ajusta a la silueta y se abre en una falda midi con volumen, que aporta movimiento y elegancia en cada paso.

El vestido de lunares: un icono eterno

El estampado de lunares es uno de esos motivos atemporales que siempre vuelven a las pasarelas y al street style. En el caso de Georgina Rodríguez, el resultado es un look que conecta con la tradición española del traje de flamenca pero desde una visión cosmopolita y de alta moda.

Además, el diseño resalta la figura de la influencer con un corte entallado en la cintura y un juego de pliegues en la falda que estilizan y aportan dinamismo al conjunto. Se trata de un vestido versátil que puede funcionar tanto en eventos de día como en citas más formales de tarde o noche.

Los accesorios que elevan el estilismo

Si el vestido ya de por sí es espectacular, Georgina ha sabido complementarlo con una serie de accesorios que lo convierten en un look inolvidable. El primero es un sombrero XXL en color blanco, de ala ancha, que aporta dramatismo y glamour, además de reforzar ese aire vintage y cinematográfico.

El segundo detalle que marca la diferencia es el bolso de mano con lazo en tonos pastel, un accesorio romántico que suaviza el conjunto y añade un punto delicado al estilismo. En los pies, Georgina apuesta por unos zapatos de tacón clásico, perfectos para mantener la línea elegante y sofisticada del conjunto.

Un look con mensaje

La elección de este look para la presentación de Sense Forever no es casual. Georgina Rodríguez ha querido transmitir una imagen de fuerza y sofisticación atemporal, en sintonía con la filosofía de su nuevo perfume. El vestido de lunares es un guiño a sus raíces, el sombrero blanco conecta con la moda más icónica de Hollywood y los accesorios refuerzan la idea de un estilo cuidado hasta el último detalle

Con este look, Georgina confirma que el vestido de lunares será una de las grandes tendencias de la temporada. Ya sea en versión midi, con mangas largas o detalles románticos como la lazada al escote, esta prenda se perfila como la favorita para los eventos otoñales de mujeres que buscan elegancia sin renunciar al estilo.

En definitiva, Georgina Rodríguez vuelve a demostrar que es mucho más que la pareja de Cristiano Ronaldo: es una auténtica referente de estilo internacional capaz de convertir cada aparición en un auténtico acontecimiento de moda.