El vestido más sexy de Tana Rivera en Marruecos confirma que la falda columna será la tendencia del otoño

Tana Rivera se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles del exclusivo fin de semana de celebraciones en Marrakech, donde la jet set sevillana viajó para disfrutar de una fiesta que reunió a nombres como Rocío Peralta, Inés Domecq, Fran Rivera, Lourdes Montes o Javier Martínez de Irujo. Y si en su primera aparición ya había llamado la atención con un diseño ajustado de inspiración oriental, su segundo look ha sido todavía más impactante y sensual.

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo apostó por un vestido que reúne dos de las claves que arrasarán esta temporada: el escote de vértigo y la falda columna. Un binomio infalible con el que Tana reafirma su estilo sofisticado, atrevido y siempre fiel a las tendencias.

Un diseño que derrocha sensualidad

El vestido escogido por Tana combinaba dos tejidos que elevaban la prenda a otro nivel. Por un lado, un crepe en blanco roto que aportaba estructura, y por otro, un satinado en color champán que aportaba luminosidad y un aire de lujo discreto. El detalle más llamativo estaba en el cuerpo: un escote en pico profundo de efecto envolvente, atado al cuello, que dejaba los hombros completamente al descubierto y alargaba la silueta.

La parte inferior del diseño seguía una línea recta tipo lápiz, ajustándose a la cintura y cayendo en forma de falda columna, uno de los patrones más elegantes y favorecedores que veremos repetirse en los próximos meses en alfombras rojas, bodas y fiestas de otoño.

Cómo completó el look Tana Rivera

Fiel a su estilo depurado, Tana no necesitó grandes artificios para rematar este estilismo. Optó por unos pendientes largos de tamaño XL que añadían movimiento y un toque de brillo cerca del rostro, mientras que dejó el cabello suelto con raya en medio, un peinado natural que equilibraba la fuerza del vestido. En cuanto al maquillaje, la joven se decantó por un acabado luminoso y sencillo, con labios en tono neutro y piel bronceada.

La elección de accesorios también siguió la línea de la sofisticación minimalista. Un bolso de mano pequeño y un abanico de madera -un detalle muy propio de las noches de fiesta en Marruecos- fueron los complementos con los que terminó de construir un look que respiraba frescura y elegancia.

La falda columna, la favorita de la temporada

Más allá del acierto estilístico de Tana, lo cierto es que su vestido confirma lo que ya adelantaban los desfiles: la falda columna vuelve con fuerza. Su capacidad para estilizar y alargar la figura, además de su versatilidad para eventos tanto de día como de noche, la convierten en la prenda más deseada del momento. Tana Rivera ha sabido interpretarla de la forma más sexy y sofisticada, adaptándola a un diseño de aire festivo que se convierte en inspiración para el armario de otoño.

Con este segundo look en Marrakech, Tana demuestra que su estilo atraviesa un momento de madurez y personalidad propia, colocándose como una de las it girls sevillanas a seguir de cerca. Su vestido no solo fue el más comentado de la fiesta, sino también una lección de cómo apostar por tendencias de temporada sin perder naturalidad ni frescura.