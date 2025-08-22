El vestido midi de flores que las chicas francesas van a seguir llevando en otoño es también el favorito de Sassa de Osma

Si hay alguien que entiende de elegancia relajada esas son las francesas, iconos de estilo desde hace décadas, las que nos dedicamos a la moda nos inspiramos en ellas temporada tras temporada para poder emular o por lo menos intentar conseguir ese 'je ne sais quoi' que las caracteriza. Otra de esas mujeres que parece que han nacido con la elegancia en las venas es Sassa de Osma, ella es una de las 'royals' que mejor visten de la actualidad y como tal su estilo siempre está en el punto de mira. No hace falta decir que la mujer del Príncipe de Hannover pocas veces se equivoca. Solo hace falta seguirla en Instagram para descubrir que todas y cada una de las piezas que esconde en su armario son un espectáculo del buen gusto mejor entendido.

Y es que pocas mujeres pueden lucir tan elegantes como ella con un bikini y un moño despeinado, Sassa sí, este verano hemos sido testigo de ello, de eso y de su amor por los caftanes más relajados y sofisticados que parece que sus looks vacacionales estuvieran sacados del guion de cualquier temporada de 'White Lotus'. Ahora, con la mente casi puesta en septiembre, la 'royal' nos deja un look perfecto para esa transición entre verano y otoño, con un vestido que podríamos ver paseando tanto por las calles de Madrid como por los Campos Elíseos de París.

Los vestidos midi florales, el comodín perfecto para la transición del verano al otoño

Si en primavera florecen en todos los escaparates, lo cierto es que los vestidos midi florales no entienden de estaciones. Son esa prenda versátil capaz de acompañarnos en los últimos días cálidos de agosto y en las primeras jornadas frescas de septiembre con el mismo aire chic. Así lo demuestra Sassa de Osma con su última elección.

Vestido Alizia, de Sézane (rebajado a 140 euros)

Vestido Alizia. Sézane

Un diseño que encierra toda la esencia del estilo francés que tanto admiramos. Confeccionado en algodón orgánico, el vestido destaca por su silueta relajada y romántica, de corte midi, manga larga y cuello redondo. Lo que realmente marca la diferencia es el bordado de flores multicolores que decora toda la prenda, un trabajo artesanal que lo convierte en una pieza única. Su diseño incorpora un cinturón a juego que permite ceñir la cintura sutilmente y estilizar la figura, mientras que los detalles fruncidos en los puños y el delicado acabado del escote refuerzan su aire femenino y sofisticado. Un vestido pensado para ser protagonista, pero lo suficientemente versátil como para llevarlo con alpargatas en verano o con botas altas cuando bajen las temperaturas.

Por qué los vestidos florales no son solo un cuento de primavera

Si algo nos ha enseñado el armario de las parisinas (y ahora también el de Sassa) es que las flores no caducan con el verano. Lejos de ser un estampado reservado a la primavera, los vestidos florales se han convertido en un imprescindible atemporal que suma frescura y feminidad en cualquier estación. En otoño, basta con combinarlos con una chaqueta de punto, un trench ligero o unas botas de piel para darles un aire nuevo y más urbano.

El look de Sassa de Osma. @sassadeo

Lo confirma Sassa de Osma y lo reafirman las chicas francesas: el vestido midi floral sigue siendo, temporada tras temporada, el comodín que nunca falla.