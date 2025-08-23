El vestido negro que María Pombo lleva en Cantabria y que vas a querer copiar para presumir de embarazo

María Pombo está pasando el verano 2025 de una manera muy especial, terminando de decorar su querida 'CasaVaca' en Cantabria y con una acompañante en su barriga. Y es que, desde que la influencer y empresaria madrileña anunciase su tercer embarazo hace unos meses, el estilo de esta ha cambiado sí, pero ahora es pura inspiración para futuras madres que no quieren dejar de arreglarse durante el periodo de gestación. Nosotras estamos obsesionadas con el resultado final de los muebles y elementos decorativos que María no deja de compartir de redes, pero seguro que si eres team premamá te habrás enganchado de manera inmediata al contenido de la influencer.

En verano y con barriga incluida poner looks juntos que no releguen el estilo a un segundo plano puede ser todo un desafío, no para una prescriptora de la talla de la Pombo. Bikinis diminutos, conjuntos pijameros,vestidos bohemios, están han sido algunas de las prendas que se han colado en el armario premamá de María, y que sinceramente todos nos han parecido elecciones de lo más acertadas. Este fin de semana y siguiendo con esa búsqueda de los objetos de decoración perfectos para rematar 'CasaVaca', hemos sido testigos de otra lección de estilo de un María cada vez más embarazada. Un vestido negro ha sido todo lo que ha necesitado para brillar una vez más.

Cuando comodidad y estilo se dan de la mano

Atrás quedaron los tiempos en los que la moda premamá era prácticamente inexistente, ahora cada vez son más las influencers y celebrities que abrazan su barriguita y consiguen dejarnos sin palabras con sus lookazos de embarazada. Y es que, cuando pensábamos que no nos podíamos enamorar más del estilo de Margot Robbie después de su época 'Barbie' llegaron sus impecables looks premamá, una mezcla de elegancia, tendencias y lujo silencioso. Por no hablar de Rihanna y sus espectaculares combinaciones en las que su barriguita es una vez más la protagonista de las calles de Los Ángeles.

María Pombo ha sabido como la experta que es, abrazar la estética premamá con mucho estilo. Lo demuestra a través de sus redes sociales casi que a diario. Y en esta ocasión venimos a hablarte de esa prenda que querrás añadir a tu colección si no lo has hecho aún. Estamos hablando de un vestido negro, pero no uno cualquiera, uno de esos que marcan la silueta y elevan aún más ese glow de embarazada tan característico.

El vestido negro de María Pombo. @mariapombo

La elección de María es simple, pero muy favorecedora, un vestido de largo maxi, con tirantes anchos y escote redondo que se siente como una segunda piel y que se convierte en el fondo de armario imprescindible que todas las embarazadas deberían tener para terminar el verano como si de un desfile improvisado se tratase. Así que ya lo sabes si no tienes un vestido como este, aquí está tu señal para cerrar agosto como una auténtica experta en estilo.