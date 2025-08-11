El vestido perfecto para las noches de verano es de Zara, asimétrico y Rocío Osorno ya lo ha estrenado

Cuando hablamos de estilismos que combinan tendencia y elegancia, Rocío Osorno siempre se adelanta a la jugada. La influencer sevillana ha estrenado uno de los vestidos más favorecedores de la nueva colección de Zara, y todo apunta a que se convertirá en uno de los grandes éxitos de la temporada estival.

Se trata del vestido midi asimétrico de rayas, confeccionado en lino y con un precio de 45,95 euros. Su diseño destaca por el escote asimétrico con doble tirante fino, un detalle sofisticado que enmarca los hombros y alarga visualmente la silueta. Además, incorpora un detalle de frunces laterales en la cintura que estiliza y realza la figura de forma natural.

Un estampado de rayas que favorece a todas (y también para otoño)

El patrón a rayas diagonales, en una paleta de tonos cálidos como marrón, caldera, mostaza y blanco, no solo es ideal para resaltar el bronceado, sino que también crea un efecto óptico que estiliza y alarga la figura. Es una de esas combinaciones cromáticas atemporales que funcionan tanto en verano como en entretiempo.

Vestido asimétrico. Zara

El largo midi aporta versatilidad, permitiendo llevarlo en ocasiones muy diferentes: desde una cena junto al mar hasta un evento al aire libre. Su tejido de lino, fresco y ligero, lo convierte en una opción cómoda incluso en las noches más calurosas.

Cómo lo lleva Rocío Osorno

La sevillana ha apostado por un look que respira sofisticación, combinando el vestido con sandalias de tacón ancho en color marrón, un bolso de mano negro y joyas doradas que elevan el conjunto. El resultado es un estilismo equilibrado que demuestra que, con los complementos adecuados, este vestido puede pasar de una cita informal a un evento elegante sin esfuerzo. Además, el cierre lateral con cremallera oculta garantiza un ajuste perfecto y una silueta limpia, sin interrumpir el juego de rayas que recorre toda la prenda.

Por su precio, diseño y calidad de tejido, este vestido es una de esas piezas que merece la pena añadir al armario. Es perfecto para quienes buscan una prenda especial que no pase de moda y que pueda adaptarse a distintos planes y momentos del verano.

Con su sello minimalista pero rotundo, el vestido midi asimétrico de rayas de Zara tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los más buscados de la temporada. Y si Rocío Osorno ya lo ha estrenado, no es casualidad: este es uno de esos fichajes que veremos repetirse en redes y que, probablemente, se agote en tiempo récord.