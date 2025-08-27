El vestido de punto de Ana Boyer (que aprobaría Tamara Falcó) será el favorito de las mujeres pijas de Madrid

Ana Boyer hace la última parada antes de la vuelta al cole. Así nos lo ha hecho saber en uno de sus últimos post de Instagram, fotografía que nuestra redacción de Lifestyle de La Razón no ha pasado por desapercibido con el fin de comentar su look de aeropuerto. Si durante el día de ayer descubrimos el favorito de Eva Longoria con un chandal gris de la firma estadounidense Alo, ahora la hermana de Tamara Falcó se ha decantado por una de sus prendas favoritas de siempre: un vestido de punto.

De los creadores de los estilismos veraniegos de Tamara Falcó e Isabel Preysler en Maldivas, ahora llega el momento de comentar el despliegue de looks de Ana Boyer. Pero, comencemos por el principio y no nos adelantemos. Cuando viajamos durante largas horas, necesitamos las piezas que nos otorguen una comodidad absoluta sin tener ningún problema. Por ello, la celebridad ha optado por unos materiales que nos ofrecen libertad de movimiento, como es el punto. Una elección de lo más sensata, inteligente y que estamos seguras de que también utilizará tanto su hermana como su madre.

El vestido de punto de Ana Boyer para viajar

Todo tiene que ver con un vestido de punto en beige que llega hasta los tobillos, con cuello redondo, sin mangas y una pequeña abertura delantera para dar un toque más moderno. Uno de los detalles que ayudan a elevarlo son los botones decorativos que se superponen desde la cintura hasta mitad de la falda. Dado su color, a primera vista, resulta un poco difícil combinarlo, pero lo cierto es que sienta fenomenal a Ana Boyer y ayuda a potenciarle el bronceado natural.

Está claro que lo podemos combinar tanto para el día como por la noche, confiando en algunos accesorios o calzados más acertados u otros. Sin embargo, Ana Boyer nos ha mostrado su faceta más casual junto con zapatillas deportivas a tono, joyería discreta, gafas de sol y bolso icónico de Loewe (el modelo Flamenco en granate).

De la firma francesa Sézane, una de las favoritas de las celebridades

Este vestido de punto es propio de la firma francesa Sézane, una de las favoritas de las celebridades e influencers. Sin ir más lejos, Tamara Falcó es una de las grandes amantes de esta y así se lo ha transmitido a Ana Boyer hasta ser una referente. Sobre todo, encontramos prendas de alta calidad, tanto básicas como más especiales con diseños originales, que no tienen complicaciones de combinación. Ahora mismo, este modelo no se encuentra disponible en la página web, pero sí que existen otras propuestas de manga larga, perfectas para este otoño.

Nos guardamos este look de Ana Boyer para nuestros próximos viajes o, simplemente, ir cómodas y bonitas en el día a día. Todo un acierto que nunca pasa de moda en ningún fondo de armario.