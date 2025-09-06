Un vestido de punto de Massimo Dutti es todo lo que necesitas para ser la invitada premamá mejor vestida, palabra de María Pombo

Llevamos repitiéndolo ya unos meses, María Pombo es la embarazada más estilosa de la actualidad, y no nos vamos a cansar de repetirlo hasta que la pequeña Mariana llegue al mundo. Y es que es un hecho, cada uno de los looks que la madrileña nos está dejando últimamente son auténticas declaraciones de estilo de lo más inspiradoras. Ya en su tercer embarazo, todo indica a que la influencer está abrazando su cuerpo cambiante y sacándole el máximo partido posible.

Así que, si estás viviendo la misma etapa de gestación que la pequeña de las Pombo, te recomendamos encarecidamente que no te pierdas ni uno de sus próximos estilismos, adiós a looks premamá clásicos y aburridos, hola tendencias y estilazo. Estamos seguras de que María se ha visto influenciada por otras famosas que han hecho de sus embarazos una pasarela de estilo improvisada. Y es que, cuando pensábamos que no nos podíamos enamorar más del estilo de Margot Robbie después de su época 'Barbie' llegaron sus impecables looks premamá, una mezcla de elegancia, tendencias y lujo silencioso. Por no hablar de Rihanna y sus espectaculares combinaciones en las que su barriguita es una vez más la protagonista de todos los flashes por las calles de Los Ángeles.

Un look de invitada perfecta aprobado para embarazadas

María Pombo no solo está escribiendo su propio manual de estilo premamá, sino que además lo está haciendo en clave de inspiración para todas esas mujeres que quieren seguir fieles a las tendencias sin renunciar a la comodidad. Si hace unos días nos conquistaba con un vestido verde pistacho de invitada, este fin de semana lo ha vuelto a hacer con un estilismo en clave punto firmado por Massimo Dutti, ideal para convertirse en la mejor inspiración de entretiempo.

El look de María Pombo. @mariapombo

El vestido elegido es un diseño de punto abierto en tono tierra, de silueta relajada y corte oversize, perfecto para adaptarse al cuerpo sin ceñirlo demasiado, pero marcando estilo en cada detalle. Una elección que funciona tanto para una boda de tarde-noche como para una cena especial al aire libre, y que se convierte en esa prenda clave que toda embarazada querría tener en su armario para terminar el verano y empezar el entretiempo con mucho estilo.

Encaje, lujo y mucho estilo

El truco de María Pombo está en cómo ha elevado el estilismo con las piezas adecuadas. Bajo el vestido, ha sumado un vestido lencero tipo camisón con encaje en tono berenjena/marrón de Zara, que aporta un toque sofisticado y sensual al conjunto. En los pies, unas sandalias de tacón sensato a tono con el vestido lencero, demostrando que sí se puede apostar por la elegancia sin sacrificar comodidad, incluso estando embarazada.

El contrapunto perfecto lo ha puesto con el accesorio estrella de la noche: un bolso Kelly de Hermès en color rojo intenso, que rompe la neutralidad del look y lo eleva directamente al terreno del lujo silencioso más aspiracional. El resultado es un estilismo con el que María Pombo vuelve a recordarnos por qué ha sabido convertir cada etapa de su vida (incluidos sus embarazos) en una auténtica pasarela de estilo.