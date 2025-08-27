La vestimenta más casual de la Reina Letizia con camisa + pitillos para su visita en Castilla y León con el Rey Felipe V

Como bien comunicó la Casa Real esta semana, durante los próximos días los Reyes Felipe y Letizia están visitando las zonas afectadas por los incendiossin la presencia de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España. Durante el día de hoy, miércoles 27 de agosto, se encuentran en Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León), dos de las localizaciones que más han sufrido este trágico fuego que ha alcanzado a quemar decenas de miles de hectáreas forestales en las últimas semanas. La monarca, como indica la jornada, ha asistido con un estilismo casual, excepto de detalles, y en la que más de una vez ha confiado.

Los Reyes de España han trasmitido su iniciativa para conocer en primera persona todos los daños sufridos a causa de dichos incendios, así como las necesidades por parte de los vecinos. También, como informó la Casa Real, han mostrado su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población. Esta visita ha comenzado alrededor de las 11.30 horas en el municipio zamorano de Galende y, posteriormente, se desplazarán a Carucedo, en El Bierzo leonés, a las 15.00 horas, aproximadamente. A lo largo de las próximas horas, tanto Felipe V como la Reina Letizia recorrerán el estado actual de los senderos que, para ello, la royal ha optado por una vestimenta cómoda, práctica y discreta.

La Reina Letizia con vestimenta casual y confiada en Castilla y León

Como decíamos, la Reina Letizia ha confiado en un estilismo casual, socorrido y cómodo para una jornada. Ha escogido una camisa en blanco clásica exenta de detalles, una prenda que le hemos visto en más de una ocasión gracias a su versatilidad y formalidad. Eso sí, ha utilizado una técnica para dar un toque más distintivo al look: ha dejado un lado de la camisa por dentro de los jeans y el otro por fuera. También, ha prescindido de sus pantalones de vestir comunes para decantarse por unos vaqueros pitillo en verde militar con el que ha creado uno de los binomios más clásicos en cuanto a tonalidades. En cuanto a calzado, ha recurrido a unas botas cómodas (y a juego con el Rey Felipe V), que combina con su bandolera en marrón.

Los Reyes visitan las zonas afectadas por los incendios en Sanabria y Las Médulas Paloma V. Escarpa Europa Press

Los próximos destinos de la visita de los Reyes a las zonas afectadas por los incendios

Desde este miércoles 27 de agosto hasta el próximo viernes de esta semana, 29 de agosto, los Reyes Felipe y Letizia recorrerán las zonas afectadas por los incendios. Si durante esta mañana se han desplazado a las localidades de Castilla y León, durante este jueves los veremos en Galicia, concretamente en Verín, Cualedro y Monterrei. Y, finalizarán la jornada en Extremadura, según ha informado la Zarzuela.

Tras la asistencia del Rey Felipe V a la sede de la Unidad Militar de Emergencias (UME) junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, los monarcas han mostrado su iniciativa en asistir de primera mano a las zonas afectadas por los incendios. Letizia, por su parte, ha vuelto a acertar con este estilismo de lo más sencillo, pero otoñal.