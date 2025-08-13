Vicky Martín Berrocal apuesta por el bañador azul de Calzedonia que favorece a todas

Vicky Martín Berrocal tiene un don para encontrar las prendas que combinan estilo, comodidad y ese toque elegante que tanto la caracteriza. Su último fichaje lo confirma: un bañador azul de Calzedonia que se ha convertido en objeto de deseo este verano gracias a su diseño versátil y favorecedor para todo tipo de siluetas.

Vicky Martín Berrocal ha demostrado en más de una ocasión su afinidad con la firma Calzedonia, recurriendo a sus diseños temporada tras temporada. Este modelo, en particular, es una apuesta segura para quienes buscan un bañador elegante, adaptable y con ese toque especial que lo hace diferente. Si hay una lección de estilo que nos deja este look, es que las piezas versátiles y atemporales son las que realmente merecen un lugar privilegiado en el armario de verano.

El modelo que estiliza sin esfuerzo

La diseñadora ha compartido en sus redes una imagen junto a la piscina, disfrutando del sol con un look de baño que destaca por su corte y acabados. Se trata del modelo Timeless Diva, un bañador entero confeccionado en un tejido con acabado brillante efecto seda, suave y adaptable, pensado para abrazar la figura con comodidad.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

Incorpora copas de relleno ligero y sin aros, lo que garantiza sujeción sin renunciar a la naturalidad. El detalle que marca la diferencia es el adorno dorado en el escote, un toque sofisticado que eleva la prenda y añade luminosidad al rostro.

Versatilidad para cualquier plan estival

Una de las grandes ventajas de este diseño es su versatilidad. Puede lucirse tanto en una jornada de playa o piscina como en un look de tarde combinándolo con un pareo o unos pantalones de lino. Sus tirantes extraíbles permiten llevarlo en versión palabra de honor para broncearse sin marcas o añadirlos para mayor sujeción en actividades acuáticas. Además, su espalda descubierta le da un punto sensual sin resultar excesivo, equilibrando la elegancia con un aire desenfadado que encaja en cualquier plan veraniego.

El azul profundo elegido para este modelo es otro de sus grandes aciertos. Aporta luminosidad a la piel, realza el bronceado y resulta igual de favorecedor en pieles claras o más morenas. Es un tono atemporal que no pasa de moda y que se adapta fácilmente a diferentes complementos, desde sombreros de rafia hasta bolsos de playa en tonos neutros o metalizados.

Bañador azul. Calzedonia

Más allá de su estética, este bañador está diseñado para hacerte sentir segura. Su forro completo asegura un ajuste firme y duradero, mientras que los pequeños detalles dorados añaden un aire lujoso sin restarle practicidad. Es la típica prenda que, aunque discreta en su diseño, logra un efecto evidente en la silueta.